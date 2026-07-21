Футболист эстонского «Харью» Усалифа Инди умер в 26 лет во время пробежки

26-летний Усалифа Инди, защищавший цвета эстонского клуба «Харью», скончался в Португалии, когда вышел на пробежку. Об этом рассказало издание Record.

Всё случилось в ночь на понедельник. Спортсмену стало плохо, когда он бежал по району Реторта в округе Брага.

Помощь вызвал прохожий, оказавшийся рядом. Однако спасти футболиста не удалось — врачи зафиксировали его смерть прямо на месте.

Полузащитник из Гвинеи-Бисау прошёл через академию «Порту». Он играл за несколько португальских команд, среди которых «Униан Лейрия», «Валадареш Гайя», «Педраш Рубраш», «Витория Сернаше» и «Вила Меан». Свой последний матч хавбек провёл 8 ноября.

Панее стало известно, что в возрасте 75 лет умер бывший футболист и тренер сборной Англии Кевин Киган. О смерти двукратного обладателя «Золотого мяча» рассказали его близкие. В последние месяцы спортсмен боролся с онкологией.