Названа причина смерти фитнес-блогера Вадима Do4а Иванова

Причиной смерти фитнес-блогера Вадима Иванова, известного под псевдонимом Do4а, стала острая сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщила его супруга Анна Иванова.

Вадим Иванов умер 20 июля в возрасте 37 лет.

По словам жены блогера, первый инфаркт он перенёс ещё в 2017 году. После этого состояние сердца постепенно ухудшалось, несмотря на лечение, установку стентов и кардиостимулятора.

Анна Иванова рассказала, что врачи диагностировали у мужа острую сердечную недостаточность. В последние месяцы он проходил обследование и готовился к пересадке сердца.

«Вадим уже проходил обследование для пересадки сердца, готовился к ней. К сожалению, времени не хватило», — сказала она.

Прощание с Вадимом Ивановым состоится 22 июля в Санкт-Петербурге.

Вадим Иванов (Do4a) — российский фитнес-блогер, бодибилдер и предприниматель, один из самых известных популяризаторов силового спорта в русскоязычном интернете. В начале 2010-х он создал проект Do4a.com, посвященный бодибилдингу, тренировкам и спортивному питанию, а позже основал бренды спортивного питания и одежды, включая Bona Fide. В последние годы Иванов открыто рассказывал о тяжёлых проблемах со здоровьем после перенесённых инфарктов и продолжал развивать бизнес и вести блог.