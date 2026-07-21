Умерший блогер Вадим Иванов готовился к пересадке сердца

37-летний фитнес-блогер Вадим Иванов, умерший 20 июля, готовился к пересадке сердца. Как рассказала ТАСС его жена, к радикальному лечению его привели последствия трёх перенесённых ранее инфарктов.

По словам вдовы, первые серьёзные проблемы с самочувствием возникли ещё в 2017 году. Специалисты пытались стабилизировать состояние пациента установкой стентов и кардиостимулятора, однако значительного прогресса добиться не удалось.

Медики диагностировали критическую патологию, единственным выходом оставалась трансплантация.

«Вадим уже проходил обследование для операции, готовился к ней. К сожалению, времени не хватило», — пояснила женщина.

Напомним, основатель и идейный вдохновитель бодибилдинг-проекта Do4a Вадим Иванов ушёл из жизни в возрасте 37 лет. В опубликованном посте близкие Вадима сообщили, что последний год стал для него непростым: он боролся за здоровье, пытался восстановить силы, однако судьба распорядилась иначе. Авторы обращения отметили, что Иванов был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией, умел зажигать в людях веру в себя, был настоящим лидером и другом для многих.