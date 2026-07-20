«14 счастливых лет»: МакSим сообщила о смерти отца от рака 4-й стадии

Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила о смерти своего отца. Она опубликовала в социальных сетях снимки и видео с отпевания и похорон, сопроводив их прощальным постом.

У певицы МакSим умер отец после 14 лет борьбы с раком. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

«Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак 4 стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил ещё 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь всё же взяла своё. Покойся с миром», — написала артистка.

Максим рассказывала, что в детстве боялась отца, который злоупотреблял алкоголем. Однако однажды он дал слово не приходить домой пьяным и сдержал его до конца жизни.

Ранее певица MaкSим столкнулась с препятствием в публикации автобиографии, поскольку её бывший муж Антон Петров намерен выкупить тираж и права у издательства, чтобы не допустить обнародования подробностей их совместной жизни, особенно откровений о зависимости и коме. Артистка уже сообщила поклонникам, что книга не выйдет, ссылаясь на настойчивые просьбы не публиковать мемуары.