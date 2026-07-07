Mash: Бывший муж MaкSим выкупит тираж её автобиографии ради своей приватности

Певица Марина Максимова, известная как MaкSим, столкнулась с неожиданным препятствием на пути к публикации своей автобиографии. Её бывший муж, предприниматель Антон Петров, намерен выкупить весь тираж и права у издательства. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, бизнесмен не захотел выносить на публику подробности их совместной жизни. Самые острые разделы книги, где артистка откровенно рассказала о борьбе с зависимостью и пережитой коме, были написаны несколько лет назад. Теперь они могут никогда не увидеть свет.

Сама певица уже уведомила поклонников, что книга не выйдет. По её словам, позвонили большие дяди с очень настойчивой просьбой не публиковать мемуары. Сторона артистки от комментариев отказалась, а представители Петрова активно улаживают юридические формальности с издательством.

По условиям договора MaкSим передала права на книгу и в ближайшие пять лет не сможет выпускать автобиографии ни в каком виде. Петров расстался с певицей в 2015 году и ушёл к дочери депутата Лизе Брыксиной. Их общему ребёнку сейчас 11 лет, и, со слов артистки, всё это время бывший муж помогал обеспечивать дочь.

Ранее МакSим поделилась историей о том, как при экстренных процедурах после пневмонии ей сломали челюсть. Врачам пришлось быстро убирать «огромные шланги» из организма, что и привело к травме. Придя в себя, она с трудом говорила из-за трахеостомы, но шутила: на вопрос, понимает ли, где находится, ответила — «Дебил что ли? В Дубае!». Проблемы с челюстью заметила позже, увидев себя в зеркале.