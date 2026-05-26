«Вышла на сцену в хламину»: МакSим откровенно рассказала о концерте в Сочи, опозорившем её на всю страну
МакSим.
Певица МакSим (Марина Абросимова) решила окончательно закрыть вопрос о своём скандальном концерте в Сочи, который разошёлся по Сети в виде мемов. В интервью ютуб-каналу «Вопрос ребром» артистка назвала то выступление самым провальным в жизни.
По словам исполнительницы, она согласилась на гастрольный тур, который под силу разве что двадцатилетнему здоровому человеку. При этом сама МакSим была больна и совершенно вымотана, но самонадеянно решила, что спиртное «выручит как в былые времена».
Она призналась, что вышла на сцену «в хламину». Итогом, как она сама признаёт, стал позор на всю страну.
Сейчас, оглядываясь назад, певица понимает: надо было сразу извиниться перед зрителями за своё состояние. Но тогда у неё не хватило на это ни моральных, ни физических сил. МакSим призналась: ей хочется верить, что она больше никогда не окажется в подобной ситуации.
Ранее МакSим поделилась своим способом поддерживать форму — ей помогают занятия боксом и теннисом. А от косметических инъекций она отказалась, чтобы сохранить живую мимику. Исполнительница также поделилась воспоминаниями о тревогах первых лет материнства и заявила, что ей повезло с генетикой — её мама тоже выглядит очень молодо.
