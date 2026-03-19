Певица МакSим призналась, что разочаровалась в ботоксе

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что поддерживает форму боксом и теннисом, а вот от «уколов красоты» пришлось отказаться, чтобы сохранить живую мимику. В интервью Kp.ru 42-летняя артистка раскрыла секреты свежего внешнего вида и вспомнила о тревогах первых лет материнства.

По словам исполнительницы, ей повезло с генетикой — мама певицы тоже выглядит очень молодо. Спортивный режим включает бег, лёгкую атлетику, большой теннис и бокс, а также массаж лица и тела. Единственная косметологическая проба — ботокс — оказалась неудачной, из-за чего повторять её артистка не собирается.

«У меня подвижная мимика, и мне важно её сохранить», — подчеркнула исполнительница.

МакSим воспитывает двух дочерей, 17 и 11 лет. В интервью она призналась, что с рождением старшей была очень «тревожной» матерью.

28 марта легендарному дебютному альбому МакSим «Трудный возраст» исполнится 20 лет. Кроме одноимённого заглавного трека, в пластинку вошли и другие хиты – «Сантиметры дыхания», «Нежность», «Ветром стать», «Отпускаю» и, конечно, «футбольно-стадионная» — «Знаешь ли ты».

Многие известные люди в последние годы стали делать выбор именно в пользу мимики и живости лица, отказываясь от различных инъекций для поддержания молодости.