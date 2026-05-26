«Сломали челюсть»: МакSим рассказала о жёстких последствиях спасения с того света
© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maksimartist
Певица МакSим рассказала, что во время экстренных медицинских процедур после тяжёлой пневмонии ей сломали челюсть. Об этом артистка вспомнила на шоу «Вопрос ребром».
«От меня никто не ожидал что-то услышать, что я сама буду что-то слышать и видеть. Первое, что я сказала, когда очнулась... Мне говорят: ты меня слышишь? Я киваю, сложно говорить из-за трахеостомы, трубки все эти», — рассказала Марина.
По словам исполнительницы, после выхода из наркоза она с трудом говорила, но всё равно пыталась шутить. На вопрос врачей, понимает ли она, где находится, певица ответила: «Дебил что ли? В Дубае!».
Уже позже МакSим увидела себя в зеркале и заметила проблемы с челюстью. Медик объяснил ей, что травма появилась во время экстренной помощи, когда специалистам нужно было быстро убрать «огромные шланги» из организма.
«Сломали тебе челюсть, всё нормально, чего ты», — передала артистка слова врача.
Напомним, что несколько лет назад, в июне 2021 года, певица оказалась на грани жизни и смерти. Артистка попала в больницу с тяжёлой формой пневмонии, вызванной ковидом. Несмотря на отрицательные тесты на коронавирус, её состояние ухудшалось, и врачи приняли решение ввести её в медикаментозную кому. После нескольких месяцев борьбы за жизнь, в начале августа, МакSим пришла в себя и была выписана из больницы под наблюдение специалистов.
