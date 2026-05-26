«Сломали челюсть»: МакSим рассказала о жёстких последствиях спасения с того света

Певица МакSим рассказала, что во время экстренных медицинских процедур после тяжёлой пневмонии ей сломали челюсть. Об этом артистка вспомнила на шоу «Вопрос ребром».

«От меня никто не ожидал что-то услышать, что я сама буду что-то слышать и видеть. Первое, что я сказала, когда очнулась... Мне говорят: ты меня слышишь? Я киваю, сложно говорить из-за трахеостомы, трубки все эти», — рассказала Марина.

По словам исполнительницы, после выхода из наркоза она с трудом говорила, но всё равно пыталась шутить. На вопрос врачей, понимает ли она, где находится, певица ответила: «Дебил что ли? В Дубае!».

Уже позже МакSим увидела себя в зеркале и заметила проблемы с челюстью. Медик объяснил ей, что травма появилась во время экстренной помощи, когда специалистам нужно было быстро убрать «огромные шланги» из организма.

«Сломали тебе челюсть, всё нормально, чего ты», — передала артистка слова врача.