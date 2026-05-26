Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 14:31

«Сломали челюсть»: МакSим рассказала о жёстких последствиях спасения с того света

МакSим заявила, что ей сломали челюсть во время экстренной процедуры в больнице

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maksimartist

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maksimartist

Певица МакSим рассказала, что во время экстренных медицинских процедур после тяжёлой пневмонии ей сломали челюсть. Об этом артистка вспомнила на шоу «Вопрос ребром».

«От меня никто не ожидал что-то услышать, что я сама буду что-то слышать и видеть. Первое, что я сказала, когда очнулась... Мне говорят: ты меня слышишь? Я киваю, сложно говорить из-за трахеостомы, трубки все эти», — рассказала Марина.

По словам исполнительницы, после выхода из наркоза она с трудом говорила, но всё равно пыталась шутить. На вопрос врачей, понимает ли она, где находится, певица ответила: «Дебил что ли? В Дубае!».

Уже позже МакSим увидела себя в зеркале и заметила проблемы с челюстью. Медик объяснил ей, что травма появилась во время экстренной помощи, когда специалистам нужно было быстро убрать «огромные шланги» из организма.

«Сломали тебе челюсть, всё нормально, чего ты», — передала артистка слова врача.

Певица МакSим устроила сюрприз врачам, спасшим ей жизнь
Певица МакSим устроила сюрприз врачам, спасшим ей жизнь

Напомним, что несколько лет назад, в июне 2021 года, певица оказалась на грани жизни и смерти. Артистка попала в больницу с тяжёлой формой пневмонии, вызванной ковидом. Несмотря на отрицательные тесты на коронавирус, её состояние ухудшалось, и врачи приняли решение ввести её в медикаментозную кому. После нескольких месяцев борьбы за жизнь, в начале августа, МакSим пришла в себя и была выписана из больницы под наблюдение специалистов.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • МакSим (Марина Абросимова, певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar