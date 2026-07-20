Основатель бодибилдинг-проекта Do4a Вадим Иванов умер в 37 лет

Основатель и идейный вдохновитель бодибилдинг-проекта Do4a Вадим Иванов ушёл из жизни в возрасте 37 лет. Печальное известие подтвердили в его личном телеграм-канале.

В опубликованном посте близкие Вадима сообщили, что последний год стал для него непростым: он боролся за здоровье, пытался восстановить силы, однако судьба распорядилась иначе. Авторы обращения отметили, что Иванов был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией, умел зажигать в людях веру в себя, был настоящим лидером и другом для многих.

«У Вадима была любимая фраза: «Папа будет мной гордиться». Он мог бы», — говорится в сообщении.

Вадим много лет рассказывал о своём пути в фитнесе, делился опытом и признавался, что активно принимал стероиды, однако после перенесённого инфаркта в 28 лет пересмотрел свои взгляды. В одном из интервью он подробно рассказывал о состоянии своего здоровья и о том, что привело к серьёзным проблемам с сердцем. Последний год жизни блогер боролся с недугом, но, несмотря на усилия врачей и его самого, восстановиться до конца не удалось.

Ранее семья Кевина Кигана сообщила о его смерти в возрасте 75 лет. Легендарный футболист и наставник сборной Англии ушёл из жизни после продолжительной борьбы с раком. Киган был одной из ярчайших фигур английского футбола 1970-х. Выступая за «Ливерпуль», он трижды брал чемпионский титул, дважды побеждал в Кубке УЕФА, а в 1977 году стал обладателем Кубка чемпионов. В активе Кигана также два «Золотых мяча».