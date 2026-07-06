«Мистер Вселенная — 2004», титулованный испанский бодибилдер Йоча умер в 57 лет

На испанском острове Тенерифе скончался знаменитый бодибилдер, шестикратный чемпион Испании и обладатель титула «Мистер Вселенная — 2004» Хосе Антонио Эрнандес Торрес, известный под прозвищем Йоча. Спортсмену было 57 лет. О его смерти сообщила ассоциация жителей района Ла Верделлада, где он жил и держал знаменитый тренажёрный зал. Подробности приводит Daily Mail.

В заявлении ассоциации говорится, что район потерял самого титулованного атлета в своей истории. За плечами Йочи — более 40 лет в спорте, звание абсолютного чемпиона Нидерландов и титул чемпиона Испании по боксу. Причины смерти пока не раскрываются, в следующем месяце ему исполнилось бы 58 лет. Похороны прошли сегодня.

Полицейский Алехандро Мена, соревновавшийся с Йочей ещё в 1989 году на чемпионате Испании в Леоне, поделился трогательными воспоминаниями. В тот год Йоча стал абсолютным чемпионом, а сам Мена взял серебро. «Но важнее результатов — я всегда буду помнить его как прекрасного человека, отличного друга и образец для всех, кто любит бодибилдинг. Его скромность, дух товарищества и страсть к спорту оставили неизгладимый след», — сказал он.

Испанская федерация бодибилдинга и фитнеса назвала Йочу легендой — одним из первых испанцев, кто ещё в 1980-х мог на равных соперничать с лучшими атлетами планеты, представляя страну на престижных международных турнирах.

Смерть Йочи стала очередным ударом для испанского бодибилдинга. В прошлом году 37-летняя Лорена Бланко, готовившаяся к турниру «Мисс Олимпия», скончалась после предполагаемого сердечного приступа, а в 2024-м ушёл из жизни Хиско Серра — бодибилдер с Майорки, переживший рак и перитонит.

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