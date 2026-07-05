Умер цыганский барон Артур Чераре

В Молдавии на 66-м году жизни скончался цыганский барон Артур Чераре. Он умер в городе Сороки, который считается неформальной столицей ромской общины страны, где также расположена его резиденция.

После сообщения о смерти посольство России в Молдавии выразило соболезнования родным и близким покойного, а также всей ромской общине республики. В заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram, Чераре назвали «ярким общественным деятелем, человеком широкой души и твердых принципов, мудрым хранителем самобытных традиций своего народа». Отмечен также его вклад в развитие межнационального диалога и укрепление мира и согласия в стране.

Артур Чераре на протяжении многих лет был одним из самых известных представителей ромской общины Молдавии, участвовал в общественной жизни и занимался сохранением традиций. Титул барона он унаследовал от своего отца Мирчи Чераре, которого ранее называли главой цыган СССР. По неофициальным данным, в Молдавии проживает около 15 тысяч представителей ромской общины.

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