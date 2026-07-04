Отец в лагерях, жена в психбольнице, сын умер в 29: за что судьба наказала Фрунзика Мкртчяна Оглавление Отец-зэк и голодное детство гения Провал на сцене, ставший толчком Шутка, которую спас Брежнев Кикабидзе не знал: текст рождался в кадре Он лечил жену, но потерял сына Сбывшееся пророчество: смерть от водки 4 июля 1930 года родился любимый в народе актёр Фрунзик Мкртчян, известный по ролям в фильмах «Кавказская пленница» и «Мимино». Но за экранным образом весёлого и бесконечно обаятельного человека скрывалась судьба, полная тяжёлых испытаний. Подробно — в Life.ru. 3 июля, 21:51 Он смешил Союз, а дома плакал: шокирующая правда о Фрунзике Мкртчяне. Коллаж © Life.ru. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской

Отец-зэк и голодное детство гения

Будущий народный артист СССР родился в Ленинакане (Гюмри). Этот армянский город в первой половине XX века переживал непростые времена. Многие его жители были семьями беженцев, спасшихся после трагических событий начала века в Османской империи.

Родители актёра также принадлежали к числу армян, которым пришлось покинуть родные места. Последствия пережитой трагедии сопровождали семью долгие годы: материальные трудности, постоянная необходимость начинать жизнь заново и тяжёлый физический труд стали привычной частью их повседневности.

Отец будущего актёра, Мушег Мкртчян, работал на текстильном предприятии, откуда выносил куски ткани, чтобы прокормить семью. В конце 1930-х годов он был арестован по обвинению в хищении социалистической собственности.

Пока отец находился в заключении, матери пришлось одной содержать детей. Семья жила очень скромно. Сам актёр впоследствии вспоминал, что с раннего возраста привык ценить любую возможность заработать и никогда не относился к деньгам как к главной ценности.

Несмотря на тяжёлые обстоятельства, именно в Ленинакане проявилась главная страсть его жизни — театр. По воспоминаниям друзей детства, мальчик любил изображать соседей, учителей и прохожих, легко копируя их походку, голос и мимику. Уже тогда окружающие замечали его редкую способность перевоплощаться буквально за несколько секунд. В 13-летнем возрасте Фрунзик впервые вышел на сцену театра, но публика засмеяла будущего артиста, а всему виной была его нетипичная внешность: худощавое тело и большой нос. Но эта неудача не сломила актёра, спустя годы он станет одним из самых узнаваемых актёров СССР.

Фрунзик Мкртчян в роли профессора в фильме Георгия Данелия «Тридцать три». Фото © РИА Новости

Провал на сцене, ставший толчком

После окончания школы Мкртчян не сразу оказался в профессиональном театре. Как и многие молодые люди того времени, он сначала устроился работать. Одной из его первых профессий стала работа помощником киномеханика. Именно здесь он получил возможность практически ежедневно смотреть фильмы, наблюдать за игрой известных актёров и изучать язык кинематографа не по учебникам, а на практике.

Свободное время молодой человек посвящал художественной самодеятельности. Он выступал в любительском театральном коллективе, участвовал в концертах и быстро приобрёл репутацию необычайно талантливого исполнителя. Особенно удавались ему комедийные роли, хотя сам он всегда стремился играть более сложных драматических персонажей.

Решающим этапом стало поступление в Ереванский театрально-художественный институт. Здесь Мкртчян получил профессиональное актёрское образование, познакомился с классической театральной школой и начал формировать собственную манеру исполнения. После окончания института Мкртчян был принят в труппу Государственного академического театра имени Габриэла Сундукяна в Ереване. Именно этот театр стал его главным творческим домом почти на всю жизнь.

Коллеги вспоминали, что молодой актёр обладал удивительной способностью мгновенно завоёвывать внимание публики. Даже если ему доставалась второстепенная роль, зрители часто запоминали именно его героя. Позже похожее качество проявится и в кино.

Шутка, которую спас Брежнев

Советскому кинозрителю Фрунзик Мкртчян запомнился благодаря роли Джабраила из комедии «Кавказская пленница». Хоть сам персонаж был второстепенным, но яркая игра артиста привлекла внимание советского зрителя.

Одна из сцен фильма с участием Мкртчяна имела скрытый политический контекст. Все помнят эпизод, когда Балбес в исполнении Юрия Никулина говорит: «Это, как его, волюнтаризм». В ответ Джабраил Мкртчяна призывает того: «В моём доме не выражаться!»

Есть мнение, что этот эпизод пропустили только с личного одобрения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, которому шутка понравилась настолько, что, по воспоминаниям очевидцев, он громко смеялся, когда впервые смотрел комедию у себя на даче. Сам Брежнев, обвиняя в волюнтаризме, несколькими годами ранее сместил с поста главы государства Никиту Хрущёва. Вероятно, этот факт в биографии генсека спас картину от цензоров.

Фото © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской

Кикабидзе не знал: текст рождался в кадре

Мкртчян обладал редким чувством живой разговорной речи. Он легко импровизировал на съёмочной площадке, придумывая короткие фразы, которые выглядели настолько естественно, будто существовали всегда.

Так родились незабвенные фразы: «О чём эти «Жигули» думают?», «Спасибо, я пешком постою», «Вы почему кефир не кушаете? Что, не любите?».

В своих воспоминаниях режиссёр рассказывал, что во время перерывов Мкртчян постоянно предлагал новые варианты сцен, неожиданные повороты диалогов и комические детали. Некоторые из этих находок сразу переносились в сценарий и становились частью фильма.

Партнёр по фильму «Мимино» Вахтанг Кикабидзе вспоминал, что сначала был уверен: весь текст Мкртчяна тщательно прописан авторами. Позже выяснилось, что многие реплики актёр придумывал прямо в кадре. Кикабидзе называл его блестящим импровизатором и человеком с исключительным чувством юмора.

Фото © «Мимино», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Реваз Габриадзе, Виктория Токарева, Георгий Данелия

Он лечил жену, но потерял сына

Личная жизнь Фрунзика Мкртчяна складывалась далеко не так счастливо, как его творческая карьера. За маской комика, смешившего всю страну, скрывалась личная трагедия артиста.

Мкртчян трижды был в браке, но именно вторая жена — Донара Пилосян — была настоящей любовью актёра. Они познакомились в институте. После свадьбы супруги неоднократно выходили на одну сцену и снимались вместе в кино. Самой известной совместной работой стала «Кавказская пленница».

Именно Донара сыграла жену Джабраила — героя Фрунзика Мкртчяна. Несмотря на небольшой экранный эпизод, зрители сразу обратили внимание на удивительно естественное взаимодействие актёров. Многие даже не знали, что перед ними настоящие супруги.

У них родилось двое детей — дочь Нунэ (в русскоязычных источниках её часто называют Ниной) и сын Вазген. Современники вспоминали, что актёр обожал детей и старался проводить с ними как можно больше времени, несмотря на постоянные съёмки, репетиции и гастроли.

В начале 1970-х годов близкие начали замечать, что поведение Донары постепенно меняется. Сначала это казалось следствием переутомления, эмоциональной нагрузки и напряжённого рабочего графика. Однако со временем состояние становилось всё тяжелее. Появились беспричинная тревога, подозрительность и резкие перепады настроения. Врачи диагностировали шизофрению, потребовавшую длительного лечения.

Для Фрунзика Мкртчяна это стало настоящим потрясением. Несмотря на рекомендации коллег отказаться от семейной жизни и сосредоточиться на карьере, он долгое время не оставлял супругу. Актёр консультировался со специалистами, организовывал лечение и надеялся на улучшение её состояния. Но болезнь прогрессировала. Постепенно стало очевидно, что Донара нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Позже её перевели в специализированное лечебное учреждение, где она провела многие годы.

Близкие актера рассказывали, что именно этот период стал переломным в его жизни. Хотя зрители по-прежнему видели на экране обаятельного комика, друзья замечали, что прежней беззаботности в нём уже почти не осталось.

Особенно горьким испытанием стала судьба сына Вазгена. У него, как и у матери, также развилось тяжёлое психическое заболевание, потребовавшее длительного лечения. Причём Донара и Вазген со временем даже перестали узнавать друг друга. Для актёра это стало настоящим испытанием, и он в этот период пристрастился к алкоголю.

Фрунзик Мкртчян и Донара Пилосян. Фото © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской

Сбывшееся пророчество: смерть от водки

После семейных трагедий окружающие всё чаще замечали перемены в характере актёра. Исчезла прежняя лёгкость, он стал более замкнутым, реже соглашался на съёмки и пристрастился к спиртному.

В начале 1990-х годов Мкртчян осуществил давнюю мечту — создал собственный театр в Ереване. Позже этот театр получил его имя и до сих пор остаётся одним из культурных символов Армении. Сам артист видел в нём возможность поддерживать молодых актёров и развивать национальную сцену.

Но постоянные переживания и заливание горя алкоголем пошатнули здоровье актёра. В последние месяцы жизни рядом с ним часто находился младший брат — режиссёр Альберт Мкртчян, который позже вспоминал, что даже незадолго до смерти Фрунзик продолжал говорить главным образом о театре и новых постановках.

Фрунзик Мкртчян скончался 29 декабря 1993 года в Ереване в возрасте 63 лет. Согласно официальной версии, причиной смерти стал инфаркт. Его пытались откачать, но все усилия медиков оказались тщетными.

Сам артист, по воспоминаниям дочери, предчувствовал свой скорый уход. Нунэ рассказывала, что примерно за год до трагедии Мкртчян ей сказал, что умрёт от водки, и даже назвал место, где будет проходить с ним прощание. Сама Нунэ пережила своего отца лишь на пять лет и скончалась в 1998 году от рака в возрасте 39 лет. Сын Вазген ушёл из жизни в 2003 году, ему было всего 29. Супруга актёра пережила всех членов семьи и скончалась в 2011 году, не зная о том, что её мужа и детей уже нет в живых.

Авторы Альмир Хабибуллин