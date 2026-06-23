Причина смерти Михаила Ножкина: красавец из «Судьбы резидента» ушёл тихо в День скорби Оглавление Краткая биография Михаила Ножкина: путь к славе Лучшие фильмы с Михаилом Ножкиным Культовые песни Михаила Ножкина: что послушать Личная жизнь Михаила Ножкина Причина смерти Михаила Ножкина Заключение Михаил Ножкин — советский актёр и бард, автор песен «А на кладбище всё спокойненько» и «Я в весеннем лесу». Разбираем биографию, фильмографию и причину смерти артиста — в статье Life.ru. 23 июня, 11:50 Сын узника Дахау и Бухенвальда: как Михаил Ножкин пережил гибель приёмного сына и почему ушел тихо в День памяти и скорби. Обложка © ТАСС / Геннадий Прохоров, © GPTChat

Михаил Ножкин — советский и российский актёр, бард, известный по песням «А на кладбище всё спокойненько» и ролям в таких фильмах, как «Ошибка резидента» и «Хождение по мукам», скончался 22 июня 2026 года, на 90-м году жизни. Сегодня мы почтим память великого артиста, вспомним, чем он известен, и узнаем, какие фильмы с ним можно посмотреть и какие песни послушать.

Краткая биография Михаила Ножкина: путь к славе

Михаил Иванович Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве, в семье рабочего и участника Великой Отечественной войны (отец пережил плен в концлагерях Дахау и Бухенвальд) и медсестры.

Окончив школу, Михаил сперва поступил в строительный техникум Моссовета, а после выпуска — в Театральную студию эстрадных искусств при Московском театре эстрады.

Ещё в школьные годы он начал писать стихи, а в конце 1950-х, работая мастером на стройке, стал сочинять к ним музыку. Творческий путь сложился так: в 1961–1964 годах он служил в Московском государственном театре эстрады, затем, в 1964–1967 годах, — в Москонцерте. В кино дебютировал в 1967 году (фильм «На два часа раньше»), а широкую известность получил позже.

Фото © РИА Новости / Михаил Озерский

Лучшие фильмы с Михаилом Ножкиным

«Я пришёл в кино в 1967 году уже очень известным человеком, прежде всего как эстрадный драматург и поэт. Поэтому у меня была возможность выбирать роли. На протяжении всей своей карьеры в кино я отказался от десятков ролей, потому что они были мне неинтересны. В основном это были отрицательные герои. Мне никогда не хотелось играть негодяев. Для этого нужна иная жизненная философия, чем моя. Ведь каждая роль — это ещё одна жизнь, небольшая, но прожитая тобой», — вспоминал Ножкин.

За свою карьеру он снялся в более чем 20 фильмах, самыми известными из которых являются:

«Ошибка резидента» (1968)

Здесь Ножкин сыграл контрразведчика Павла Синицына, который маскируется под уголовника по кличке Бекас. Именно в этой картине актёр впервые для широкой аудитории исполнил песню «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок» (слова Евгения Аграновича) — и она сразу стала его визитной карточкой.

«Судьба резидента» (1970)

Это продолжение истории Бекаса, который всё так же борется с иностранными агентами. Роль снова стала одной из самых знаковых в фильмографии актёра.

«Каждый вечер в одиннадцать» (1969)

В этой мелодраме Ножкин исполнил главную роль — научного сотрудника Станислава Николаевича Николаева, который случайно знакомится по телефону с женщиной и влюбляется в неё, не зная её имени и внешности.

«Освобождение» (киноэпопея, 1971)

Актёр сыграл лейтенанта Ярцева в частях «Битва за Берлин» и «Последний штурм». Песня «Последний бой», которую он исполнил в этом фильме, стала по-настоящему народной и до сих пор ассоциируется с образом актёра. Фильм — масштабная хроника заключительных этапов Великой Отечественной войны, включая штурм Берлина.

«Хождение по мукам» (1977)

Ножкин воплотил на экране образ Вадима Петровича Рощина — белогвардейца, а затем советского офицера. Он появился в эпизодах с 3-й по 13-ю серию. Многосерийная экранизация трилогии Алексея Толстого о судьбах русской интеллигенции в эпоху революции и Гражданской войны.

Актёр Михаил Ножкин в роли Рощина в фильме «Хождение по мукам» по роману Алексея Толстого. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

«Юность Петра» (1980)

Актёр сыграл князя Бориса Голицына. Эту роль часто отмечают как одну из самых выразительных в его историческом амплуа. Это историческая драма о становлении Петра I как правителя и реформатора.

Посмотреть все эти фильмы можно на российских стриминговых площадках. Если на одном сайте какой-то кинокартины нет, проверьте другой.

Культовые песни Михаила Ножкина: что послушать

Как мы уже ранее сказали, Михаил Иванович был не только актёром, но и замечательным поэтом-песенником. Он создавал песни разных жанров, многие из которых звучали в фильмах, в которых порой он и сам снимался, и стали культовыми.

«А на кладбище всё спокойненько»

В этой песне с доброй иронией и сатирой высмеиваются бытовые и социальные пороки: борьба за привилегии, коммунальные конфликты, бесплодные споры на собраниях.

«Я в весеннем лесу пил берёзовый сок»

Хотя автором слов и музыки является поэт-фронтовик Евгений Агранович, именно исполнение Ножкина в «Ошибке резидента» сделало композицию всенародно любимой.

«Последний бой»

Одна из самых сильных и узнаваемых песен о Великой Отечественной войне в репертуаре Михаила Ножкина. Её часто связывают с киноэпопеей «Освобождение».

«Подо Ржевом»

Написана после посещения Ржева — города, где в годы войны участвовал в боях отец артиста.

«Я люблю тебя, Россия»

Лиричное, проникновенное признание в любви к Родине. Песня быстро ушла в народ благодаря распевности и отсутствию пафоса.

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

«Из грязи в князи»

Задорная, с характерным для Ножкина юмором и жизненной философией.

Личная жизнь Михаила Ножкина

Михаил Ножкин был женат на Ларисе Голубиной, которая была старше его на 17 лет. Встретил он её, будучи двадцатилетним парнем, она же тогда руководила литературной частью Государственного театра эстрады. В 1959 году они поженились и прожили вместе почти 45 лет.

«Мы прожили с Ларисой без трёх месяцев 45 лет. Для нашего мира актёрского, литературного, где по пять – десять раз женятся-разводятся, это удивительно. Она действительно была светлым человеком от рождения. Бывает с божьей искрой человек, вот она была такой, как-то светилась изнутри. Я звал её «Ваша светлость». Она помогла мне в себя поверить в то, что у меня есть способности. Она всё время не то что заставляла, а двигала моё творчество и убеждала меня самого — неповоротливого и неверующего Фому в то, что я могу что-то сделать. Она жила моими делами, моим творчеством, моими планами, поездками, съёмками. У меня есть стихотворение, ей посвящённое. Называется «Берегиня». Вот она была моей берегиней», — вспоминал Михаил Иванович.

Общих детей у пары не было, но Ножкин воспитал как родного сына супруги — Дмитрия. В 2004 году Лариса Голубина скончалась. Спустя два года, в возрасте 57 лет, ушёл из жизни и Дмитрий.

Также у Михаила Ножкина есть внебрачный сын Михаил Колосов (1981 г.р.), рождённый от актрисы Валентины Колосовой, с которой они познакомились на съёмках «Хождения по мукам».

Причина смерти Михаила Ножкина

Скончался Михаил Иванович Ножкин 22 июня 2026 года, в возрасте 89 лет. Причиной смерти народного артиста стала продолжительная болезнь.

Внучка, актриса Лариса Голубина, в беседе с изданием «Абзац» рассказала о том, как себя чувствовал её дедушка в последние дни жизни:

«Там уже было такое [состояние], когда человек не очень в себе. То есть уже не очень разговаривал, не очень общался. Он плохо ходил, почти не передвигался самостоятельно. С трудом общался, не ел очень много последних дней и не пил. Конкретные медицинские подробности я не могу сказать, к сожалению. Как ещё могло быть в таком возрасте?»

Дату прощания с великим артистом пока не знают даже его родственники.

Заключение

Михаил Ножкин оставил богатое наследие: яркие актёрские работы и проникновенные песни, в которых сочетаются лирика, сатира и патриотизм. Его творчество продолжает жить — песни звучат в сборниках, фильмы регулярно показывают по телевизору и на онлайн-платформах. Если у вас есть желание поближе познакомиться с творчеством Михаила Ивановича, можно начать с «Ошибки резидента» или послушать сборники его песен, наполненных самым разным настроением.

Авторы Андрей Ананьев