Умерла Екатерина Жемчужная: красавицу-цыганку из «Карнавала» нашли в фойе, а замуж сбежала вопреки запрету Оглавление Краткая биография Екатерины Жемчужной: путь к славе Лучшие фильмы с Екатериной Жемчужной Личная жизнь Екатерины Жемчужной Причина смерти Екатерины Жемчужной Заключение Екатерина Жемчужная — легендарная советская актриса кино, сериалов и цыганского театра «Ромэн». Разбираем биографию, фильмографию и причину смерти актрисы — в статье Life.ru. 4 июля, 11:40 Муж на экране и в жизни, проклятие образа и 50 лет в «Ромэне»: что скрывала Екатерина Жемчужная. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Михаил Жбанков, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

4 июля 2026 года театр «Ромэн» сообщил о смерти народной артистки Екатерины Жемчужной, в котором она играла. Звезда таких фильмов, как «Карнавал» и «Вечный зов» скончалась на 83-м году жизни. В сегодняшнем материале предлагаем вам побольше узнать об этой прекрасной актрисе театра и кино, вспомнить картины, в которых она снялась, и проследить её путь к славе и народной любви.

Краткая биография Екатерины Жемчужной: путь к славе

Екатерина Андреевна Жемчужная (в девичестве Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в Щёкино Тульской области в творческой семье — её родители были артистами, выступали в цыганском ансамбле при областной филармонии.

После окончания школы Екатерина приехала в Москву — город, который открывал куда больше возможностей для творческой карьеры. Сначала она втайне от родных поступила в музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова, однако долго она там не проучилась. Посетив однажды спектакль «Сломанный кнут» в театре «Ромэн», она обратила на себя внимание своей красотой режиссёров труппы, которые прямо там, в фойе, провели прослушивание и предложили ей присоединиться к коллективу.

Так в итоге первокурсница музыкального училища поступила в студию при театре «Ромэн», одном из главных центров цыганской культуры в стране. Это обучение стало для неё не просто профессиональной подготовкой, а настоящим погружением в традиции и сценическую эстетику.

Позже Екатерина продолжила получение образования, окончив актёрский факультет ГИТИСа. Это дало ей серьёзную академическую базу.

Жемчужная 50 лет играла в театре «Ромэн». Фото © ТАСС / Михаил Строков

Её дебютом в кино стала крошечная роль цыганки на барахолке в картине «О друзьях‑товарищах» (1970), правда, в титрах её даже не указали.

Настоящий же прорыв случился в телесериале «Вечный зов»: Екатерину утвердили на роль Зорицы без проб — режиссёры увидели её на концерте в Доме кино и сразу поняли: вот она!

Но всенародную любовь и признание принесла роль цыганки Кармы в фильме Татьяны Лиозновой «Карнавал» (1981).

Лучшие фильмы с Екатериной Жемчужной

«О таланте и популярности актрисы многие поколения зрителей знают благодаря фильмам, постановкам и концертам, в которых она участвовала, на её счету более 20 киноролей: «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза» — вот далеко не полный перечень фильмов, которые она украсила своим талантом», — написал у себя в соцсетях театр «Ромэн» в память об артистке.

За свою карьеру Екатерина Жемчужная снялась в большом количестве фильмов и сериалов, самыми известными из которых являются:

«Вечный зов» (1973–1983)

Здесь Жемчужная сыграла Зорицу — жену Поликарпа Кружилина (в исполнении Петра Вельяминова). Интересно, что в этот проект её взяли без проб: режиссёры заметили актрису на концерте в Доме кино и сразу увидели в ней нужную искренность.

«Карнавал» (1981)

Именно эта роль принесла Екатерине Жемчужной всенародную известность. Она сыграла Карму — таборную цыганку, которая приютила главную героиню Нину Соломатину (Ирину Муравьёву).

Любопытный факт: экранного мужа Кармы сыграл реальный супруг актрисы — Георгий Жемчужный.

«Цыганское счастье» (1981)

В этой драме Сергея Никоненко Жемчужная исполнила роль Марии, матери Сашки.

«Где находится нофелет?» (1987)

В этой лёгкой комедии у Екатерины Андреевны эпизодическая, но очень запоминающаяся роль Земфиры — цыганки-спекулянтки и гадалки.

«Кармелита: Цыганская страсть» (2009–2010)

Здесь Жемчужная сыграла Розу Саппоро, сестру Лексы. Для актрисы эта роль стала своеобразным рубежом: после многолетнего «проклятия Кармы» (когда зрители постоянно окликали её на улице этим именем) образ Розы помог частично сменить экранный имидж.

Личная жизнь Екатерины Жемчужной

Фото © ТАСС / Михаил Жбанков

Екатерина Жемчужная была замужем за Георгием Николаевичем Жемчужным, с которым они познакомились в театре «Ромэн» в 1961 году и сразу же влюбились друг в друга.

Подруга Екатерины, хорошо знавшая Георгия с детства, предостерегала её от романа с ним, ибо он уже успел разбить немало девичьих сердец. Но в июне 1962 года влюблённые сбежали ото всех на два дня, после чего стали жить вместе, хотя поженились только после рождения дочери.

У пары было двое детей, но первая дочка скончалась практически сразу, родившись недоношенной. Вероятно, на этом сказалось то, что во время беременности Екатерина Андреевна была в активных гастролях.

В 1969 году родилась дочь Ляля Жемчужная, которая также стала заслуженной артисткой России, отучившись в ГИТИСе. У Екатерины Андреевны есть внуки: Анастасия Грохольская (студентка МГУ, актриса) и Андрей Жемчужный (актёр театра «Ромэн»), а также правнук Филипп.

Причина смерти Екатерины Жемчужной

Причиной смерти народной артистки РФ Екатерины Жемчужной стала тромбоэмболия. Об этом 4 июля 2026 года сообщила её дочь Ольга Жемчужная со ссылкой на врачей: у актрисы образовался тромб, который впоследствии оторвался. Екатерина Андреевна ушла из жизни 3 июля на 83-м году жизни.

«Да, её не стало. Думаю, что она была замечательным человеком и прекрасной актрисой. Наша страна об этом знает», – сказала дочь артистки.

Дату и место прощания с артисткой объявят позже.

Заключение

Екатерина Жемчужная оставила яркий след в отечественном искусстве. Более пяти десятилетий она служила в театре «Ромэн», а её кинороли, особенно образ Кармы, стали классикой. Актриса обладала редким даром: ей удавались и драматические, и острохарактерные образы, при этом она оставалась обаятельной. Если хотите погрузиться в её творчество, советуем начать с «Карнавала» и «Вечного зова» — эти картины можно по праву считать визитной карточкой артистки.

Авторы Андрей Ананьев