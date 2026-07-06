Звезда «Тюдоров» Слейн Кейли умерла от страшной болезни в 43 года

В возрасте 43 лет скончалась актриса и продюсер Слейн Келли, известная зрителям по сериалу «Тюдоры». Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил в соцсетях актёр Пэдди Кортни, с которым она работала в проекте «Бесстыдники».

Последние дни жизни актриса была дома в окружении семьи. По словам близких, врачи позволили ей остаться рядом с родными, чтобы она могла провести это время спокойно.

Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет скончалась искусствовед и писательница Ирада Берг. Она много лет работала в музеях «Царское Село» и «Исаакиевский собор», участвовала в культурных и международных проектах, а также занималась издательской деятельностью и входила в Союз писателей Санкт-Петербурга.