Петербургская писательница и искусствовед Ирада Берг умерла в 53 года

В Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет ушла из жизни искусствовед и писательница Ирада Берг. Информацию об этом распространил городской комитет по культуре в своём Telegram-канале.

Ирада Тофиковна с 2003 года работала в международном отделе музея-заповедника «Царское Село». Она принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты, занималась организацией благотворительных детских балов в Екатерининском дворце. С 2009 года её профессиональная деятельность была связана с музеем «Исаакиевский собор», где она руководила отделом внешних связей и культурных проектов, а позднее исполняла обязанности директора. С 2015 года также возглавляла выставочный отдел и отдел международного сотрудничества.

В 2006 году Берг выпустила свою первую детскую книгу «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю», а в 2015-м стала членом Союза писателей Санкт-Петербурга. В комитете по культуре выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ушла из жизни советская актриса театра и кино Алла Чернова. Артистка, которую в прессе называли любимицей Леонида Брежнева, скончалась в Мариинской больнице на 83-м году жизни. Родные приняли решение похоронить Чернову рядом с супругом на Комаровском кладбище. Её мужем был режиссёр Леонид Менакер, приходившийся троюродным братом актёру Андрею Миронову.