Умер солист диско-группы Village People. Под его Y.M.C.A любит танцевать Трамп

Солист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 74 лет, сообщил музыкальный коллектив. Певец ушёл из жизни в понедельник, 30 июня, после непродолжительной тяжёлой болезни — за день до своего 75-летия.

Группа Village People известна хитом Y.M.C.A., который регулярно звучит на мероприятиях с участием президента США Дональда Трампа. Американский лидер не раз танцевал под эту песню во время публичных выступлений.

Ранее британский актёр Майкл Бирн, известный по ролям Геллерта Грин-де-Вальда в «Гарри Поттере и Дарах Смерти» и нацистского полковника Фогеля в «Индиане Джонсе», скончался 20 июня в возрасте 82 лет. За почти 60-летнюю карьеру он снялся в десятках фильмов, включая «Храброе сердце», «Завтра не умрёт никогда» и «Банды Нью-Йорка».