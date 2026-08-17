«Хочется кричать от боли»: Умер отец хореографа Евгения Папунаишвили

У хореографа Евгения Папунаишвили умер отец Роберт. О тяжёлой утрате артист сообщил в сосцети, опубликовав семейные фотографии. Танцор признался, что тяжело переживает утрату.

Евгений с отцом в детстве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ e_papunaishvili

Евгений с родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ e_papunaishvili

«Сегодня ушёл из жизни мой папа. Не могу до конца в это поверить, хочется кричать от боли. Кто был знаком с моим папой, никогда не забудут его доброту, силу, чувство юмора и, конечно, невероятное гостеприимство», — написал Папунаишвили.

Всего за неделю до смерти Роберт вместе с супругой Людмилой отмечал очередную годовщину свадьбы. По словам Евгения, его родители прожили вместе больше 50 лет. Хореограф рассказал, что отец очень любил жену, сыновей и внуков. Сам Папунаишвили вспомнил семейные моменты из детства — поездки в Грузию, традицию покупать виноградный сок после садика и утренние бутерброды, которые готовил ему папа.

Артист также признался, что отец переживал за его личную жизнь и не пропускал ни одной телепрограммы с участием сына. «Многому, чего я достиг, я обязан тебе», — обратился Папунаишвили к отцу. Роберт и Людмила Папунаишвили работали инженерами. После публикации Евгения соболезнования ему выразили коллеги и друзья, в том числе Наташа Королёва и Екатерина Волкова.

Ранее танцор и телеведущий Евгений Папунаишвили впервые публично и откровенно рассказал о своём разводе с первой супругой — итальянкой Салимой Бижабер (Салим). По словам 44-летнего артиста, жена покинула Россию вместе с маленькой дочерью Софией, как только после пандемии COVID-19 снова открыли авиасообщение. Разрыв стал для него настоящей катастрофой. Ему пришлось обратиться к психологам, потому что у него не было желания жить. Папунаишвили говорит, что тогда его «мир полностью рухнул».