26 апреля, 13:41

«Мир рухнул»: Папунаишвили искал спасения у психологов после ухода жены с дочкой

Психолог спасал Папунаишвили от депрессии после развода с женой-итальянкой

Обложка © ТАСС /Олег Бухарев

Танцор и телеведущий Евгений Папунаишвили впервые публично и откровенно рассказал о своём разводе с первой супругой — итальянкой Салимой Бижабер (Салим). Интервью вышло в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

По словам 44-летнего артиста, жена покинула Россию вместе с маленькой дочерью Софией, как только после пандемии COVID-19 снова открыли авиасообщение.

«Полгода уговаривал её остаться», — признался Папунаишвили.

Разрыв стал для него настоящей катастрофой. Ему пришлось обратиться к психологам, потому что «всём жизнелюбии у него не было желания жить». Папунаишвили говорит, что тогда его «мир полностью рухнул».

Причину ухода супруги Евгений не знает до сих пор. Он уверяет, что не обижал любимую и не изменял ей. Единственное, в чём он себя упрекает, — постоянные разъезды из-за работы.

О расставании стало известно ещё в 2021-м. Тогда хореограф надеялся, что бывшая жена будет хранить молчание, однако она, напротив, активно комментировала их разрыв, обвиняя его в предательстве. Папунаишвили также заявлял, что экс-супруга мешает ему видеться с дочерью.

Сейчас Евгений счастлив во втором браке. В конце 2023 года он сообщил о свадьбе с Галиной и рождении сына Луки, признавшись, что намеренно скрывал новую личную жизнь, чтобы не повторять ошибок прошлого.

Развод, о котором молчали три года: Миронова скрывала расставание с молодым мужем, а теперь он судится с ней из-за сына
Развод, о котором молчали три года: Миронова скрывала расставание с молодым мужем, а теперь он судится с ней из-за сына

Ранее о разводе высказался и Егор Бероев: артист признался — расставание всегда даётся тяжело. Он также взял на себя ответственность за разрыв отношений. Бероев добавил, что человеческие отношения сохранить не удалось. Он надеется, что со временем страсти утихнут. Тогда они с Алферовой смогут снова работать вместе.

Дарья Денисова
