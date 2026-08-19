Умерла режиссёр «Незнайки в Солнечном городе» Нина Шорина

В возрасте 83 лет скончалась режиссёр Нина Шорина, известная по работе над мультфильмами «Незнайка в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета».Об сообщил в социальных сетях шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«19 августа скончалась Нина Шорина — режиссер, сценарист, актриса, художник, продюсер», — говорится в сообщении.

Будущая постановщица появилась на свет в Москве 10 марта 1943 года. Ее кинокарьера началась ещё в детстве: первой ролью стала Нюра в приключенческой ленте «Огни на реке», вышедшей в 1953 году.

В дальнейшем фильмография актрисы пополнилась такими проектами, как «Морской охотник», «Первое свидание», «Своя голова на плечах» и «А если это любовь?».

Профессиональное образование Шорина получала во ВГИКе с 1961 по 1972 год. Сначала она осваивала актёрское искусство в мастерской Якова Сегеля, затем училась режиссуре документального кино у Льва Кристи.

С 1972 года её творческий путь был связан с анимацией, где она состоялась как режиссёр-мультипликатор.