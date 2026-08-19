Режиссёр фильма «Шпион, выйди вон!» найден мёртвым в доме жены брата

Британский режиссёр Джон Ирвин, снявший фильм «Высота «Гамбургер»» и мини-сериал «Шпион, выйди вон!», умер 11 августа в возрасте 86 лет. Подробности случившегося не сообщаются, пишет Variety со ссылкой на его продюсеров.

«Его продюсеры подтвердили, что он умер в доме жены своего брата в Великобритании», — говорится в сообщении.

Ирвин родился в Ньюкасле в 1940 году, окончил Лондонскую киношколу. Начинал с документального кино, а в 1970-х перешёл на телевидение. Его экранизация романа Джона ле Карре «Шпион, выйди вон!» принесла ему номинации на BAFTA и «Эмми».

В 1980–1990-е он работал в Голливуде, снимал Арнольда Шварценеггера, Патрика Суэйзи и Уму Турман. Всего за карьеру он создал более 30 фильмов. Последние годы режиссёр работал над новым монтажом триллера «Пистолет Манделы». У него остались трое детей и двое внуков.

До этого не стало заслуженной артистки России Наталии Бизевой, которая всю жизнь проработала в московском театре «Ромэн». Она умерла на 82-м году жизни. Коллеги вспоминают, что актриса отличалась особой манерой игры и очень гордилась цыганской культурой. Она долго боролась с тяжёлой болезнью, но она оказалась сильнее.