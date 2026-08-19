Режиссёр фильма «Шпион, выйди вон!» найден мёртвым в доме жены брата
Умер режиссёр Джон Ирвин, снявший «Шпион, выйди вон!» и «Высота «Гамбургер»»
Обложка © Getty Images / Niki Nikolova/FilmMagic
Британский режиссёр Джон Ирвин, снявший фильм «Высота «Гамбургер»» и мини-сериал «Шпион, выйди вон!», умер 11 августа в возрасте 86 лет. Подробности случившегося не сообщаются, пишет Variety со ссылкой на его продюсеров.
«Его продюсеры подтвердили, что он умер в доме жены своего брата в Великобритании», — говорится в сообщении.
Ирвин родился в Ньюкасле в 1940 году, окончил Лондонскую киношколу. Начинал с документального кино, а в 1970-х перешёл на телевидение. Его экранизация романа Джона ле Карре «Шпион, выйди вон!» принесла ему номинации на BAFTA и «Эмми».
В 1980–1990-е он работал в Голливуде, снимал Арнольда Шварценеггера, Патрика Суэйзи и Уму Турман. Всего за карьеру он создал более 30 фильмов. Последние годы режиссёр работал над новым монтажом триллера «Пистолет Манделы». У него остались трое детей и двое внуков.
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