Барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд умер на 78-м году жизни

Барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд умер в возрасте 77 лет. О смерти музыканта сообщил гитарист и один из основателей коллектива Билли Гиббонс.

По словам Гиббонса, уход Бирда стал тяжёлой потерей для него и бас-гитариста группы Элвуда Фрэнсиса. Он назвал своего коллегу не только другом и соавтором, но и выдающимся барабанщиком, внесшим заметный вклад в музыку ZZ Top.

Бирд скончался на собственном ранчо в техасском Ричмонде. В последние минуты рядом с ним находились родственники. Причина смерти пока не раскрывается.

В связи с кончиной музыканта ZZ Top пришлось отменить ближайшие выступления коллектива в Солт-Лейк-Сити и Колорадо-Спрингс.

Фрэнк Бирд был участником ZZ Top с первых лет существования группы. Коллектив появился в Хьюстоне в 1969 году и впоследствии стал известен сочетанием блюз-рока, хард-рока и буги. Публика также запомнила характерный внешний вид музыкантов — длинные бороды и тёмные очки.

В числе наиболее известных композиций ZZ Top — La Grange, Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man и Legs.

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