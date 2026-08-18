Потомственная актриса цыганского театра «Ромэн» умерла от тяжёлой болезни

Заслуженная артистка России, всю жизнь посвятившая работе на сцене московского цыганского театра «Ромэн» Наталия Бизева скончалась в возрасте 81 года. Трагическим известием делится само учреждение в телеграм-канале.

«Наталия Бизева – потомственная актриса театра «Ромэн», в котором работали её родители. И здесь же в возрасте пяти лет Наташа впервые вышла на сцену в легендарной «Кровавой свадьбе». Окончила театральную студию при театре «Ромэн», а в 1984 году – ГИТИС, всю свою жизнь посвятила сцене родного театра», — сказано в тексте.

По словам коллег, актриса обладала оригинальной манерой исполнения ролей и песен, а также очень гордилась цыганской культурой и её самобытнстью. Бизева очень долго боролась с тяжёлой болезнью, которая в итоге победила её. Прощание с заслуженной артисткой России состоится 20 августа в самом театре. Гражданская панихида начнётся в 11:00. А на 12:30 запланировано отпевание в Храме всех святых на Соколе.

Бизева известна и по киноролям. Её можно увидеть в фильмах «Дети подземелья», «Цыганское счастье», «Больше, чем любовь». Поклонники театральнго искусства знают её по таким постановкам, как «Цыганка Аза», «Цыганская легенда», «Девчонка из табора», «Четыре жениха» и другим.

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