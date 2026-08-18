Строил набережную и мост через Волгу: В Саратове в 99 лет умер ветеран Пётр Котельников

Почётный гражданин Саратова, ветеран Великой Отечественной войны Пётр Котельников скончался 17 августа на 100-м году жизни. О его смерти сообщил мэр города Игорь Молчанов на своей странице ВКонтакте.

Пётр Фёдорович родился 26 ноября 1926 года в селе Хлеборобное Ростовской области. В Красную Армию его призвали в мае 1943-го: он служил рядовым в 15-й запасной стрелковой бригаде под Сталинградом. После ранения Котельникова комиссовали, а после лечения направили на военно-восстановительный поезд железнодорожных войск.

После войны он окончил Ленинградский энергетический техникум, а в 1953 году — Ленинградский политехнический институт по специальности «Гидротехническое строительство». Затем Котельникова направили на работу в Саратов.

Он участвовал в строительстве Набережной Космонавтов и моста через Волгу, с 1968 по 1976 год руководил городским коммунальным хозяйством, а до 1990-го — областным. При его участии также возводились Заводское и Ленинское трамвайно-троллейбусные депо и Парк Победы на Соколовой горе. Котельников неоднократно избирался депутатом городского и областного советов.

В числе его наград — ордена «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени, медали за Победу над Германией и доблестный труд в годы войны. Звание почётного гражданина Саратова ему присвоили в 2025 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что Герой России, участник Великой Отечественной войны и почётный гражданин Сочи Павел Сюткин скончался на 105-м году жизни. Он сам решил пойти на фронт в 1942-м году и принимал участие в битвах на Брянском, Калининском, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.