Путь от Дона до Рейхстага: Путин позвонил ветерану ВОВ Знаменскому в его 101-й день рождения

Владимир Путин поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Алексеевичем Знаменским, которому сегодня исполнился 101 год. О беседе президента России с фронтовиком сообщили в Кремле.

«Президент сердечно поздравил Евгения Знаменского с днём рождения и передал ему наилучшие пожелания», — говорится в сообщении.

Также Путин поблагодарил ветерана за его «ратный подвиг в годы войны и трудовые свершения в мирной жизни, за вклад в патриотическое воспитание молодых поколений граждан России».

Знаменский прошёл Степной, Донской и 1-й Белорусский фронты. Войну он начал как рядовой автоматчик, а позднее стал артиллеристом-разведчиком. Особенно ветеран отличился во время боёв за Берлин. В 19 лет он сумел обнаружить и определить координаты девяти немецких снайперов.

За годы войны Знаменский форсировал Дон, Вислу, Одер и Шпрее, получил ранение и пережил две тяжёлые контузии. Ветеран награждён двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны и другими боевыми наградами, сообщили в Минобороны РФ.

2 мая 1945 года ветеран оставил на стене Рейхстага надпись: «Знаменский. Серпухов!»

Кстати, фронтовик питает большую страсть к рисованию, которая не утихала даже на фронте. В Берлине он нашёл немецкий планшет с бумагой и карандашами и в редкие минуты затишья зарисовывал штурм города и своих сослуживцев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил Евгения Знаменского со 101-летием. В послании президент напомнил о его фронтовом пути от Сталинграда до Берлина и поблагодарил ветерана за боевой подвиг, многолетний труд и участие в патриотическом воспитании молодёжи.