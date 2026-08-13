Заметил священника из кортежа: Протоиерей раскрыл детали встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко помочь со строительством нового храма на Итурупе. Об этом настоятель Богоявленского храма Курильска протоиерей Роман Филиппов рассказал ИС «Вести».

О предстоящем визите президента священник узнал от одного из прихожан. Выяснив, что кортеж проедет мимо строительной площадки, протоиерей решил находиться рядом на случай, если глава государства заинтересуется объектом.

По словам Филиппова, Путин заметил его из машины и направил сотрудников, чтобы пригласить на встречу. Беседа состоялась на территории курильской школы, куда вместе с президентом вышел глава региона.

Путин поинтересовался духовной жизнью островитян и спросил о прихожанах. Священник ответил, что вера продолжает жить в сердцах людей, а жители Итурупа откликаются на неё и приходят в храм.

Затем речь зашла о строящейся церкви в честь апостолов Петра и Павла. Нижний храм планируют освятить во имя Святой Троицы. Услышав об этом, президент обратился к губернатору и попросил оказать содействие проекту.

В завершение собеседники пожали друг другу руки, а протоиерей пожелал Путину крепкого здоровья. Филиппов назвал встречу историческим событием для своего прихода.

Напомним, 13 августа Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. На Итурупе президент осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», районную больницу и школу, обсудил развитие региона с губернатором, а также пообщался с местными жителями.