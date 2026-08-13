Президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Визит на Итуруп занял целый рабочий день. Глава государства начал с осмотра рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный». Он побывал в цехах, продегустировал разные виды икры и взял деликатес с собой.

Затем президент переключился на социальную сферу — осмотрел Курильскую центральную районную больницу и местную школу имени Героя России Эдуарда Норполова.

Проблемы региона и вопросы экономики обсуждались на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Завершился визит неформальным общением с жителями. Разговор шёл о капризах местной погоды и подготовке детей к учебному году. Люди заверили президента в поддержке, многие сделали совместные фотографии.

Эта поездка стала для Путина первым личным визитом на Курилы. Ранее высшие руководители страны приезжали сюда пять раз.

Как пишет ТАСС, первым был Дмитрий Медведев в 2010 году в статусе президента. Позже он посещал острова ещё трижды как премьер-министр. В 2021 году на Итурупе побывал глава кабмина Михаил Мишустин.

Нынешний визит стал частью большой поездки Путина по Сибири и Дальнему Востоку. До этого президент посетил Улан-Удэ, Новосибирск и Южно-Сахалинск, где поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг».