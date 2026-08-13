Путин пообедал с экипажем «Варяга» и поблагодарил моряков за проведение учений

Президент РФ Владимир Путин посетил гвардейский ракетный крейсер «Варяг», где разделил обед с экипажем и выразил благодарность военным морякам за успешное проведение учений Тихоокеанского флота.

Глава государства высоко оценил организацию манёвров и поблагодарил за них всех участников — от рядового состава до командира корабля и командующего флотом.

«Хочу поблагодарить и командующего, командира корабля, заместителя и всех вас за учения и их организацию. Не буду повторять, насколько это важно — поддерживать в боеготовности флот, все Вооружённые силы. Особенно в этом регионе это важно. Мы сегодня об этом говорили на совещании с командованием флота, а до этого — с министром обороны в Москве, с начальником Генштаба», — отметил Путин.

Обращаясь к морякам, президент признал, что сегодня нет ничего важнее выполнения задач на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Однако он подчеркнул, что экипаж крейсера также находится «на переднем крае», а не в тылу.

«Боеспособность Вооружённых сил и флота должна поддерживаться для защиты всей территории РФ. Это очень важно для страны, для обеспечения безопасности», — резюмировал глава государства.

Глава государства также посетил музей боевой славы крейсера. Экскурсию для политика провёл заместитель командира 36-й дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Виктор Онищенко. Он рассказал об истории современного флагмана ТОФ и подвиге его бронепалубного предшественника. И, наконец, Путин заглянул и в походный храм корабля.