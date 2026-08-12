Моряки «Варяга» показали Путину икону Илии Муромца в храме крейсера
Владимир Путин на борту «Варяга». Обложка © kremlin.ru
Икону преподобного Илии Муромца можно увидеть в походном храме ракетного крейсера «Варяг», который посетил президент страны Владимир Путин, пишет РИА «Новости». Образ святого считают одним из покровителей РВСН (Ракетные войска стратегического назначения).
Храм находится непосредственно на корабле. Помимо Илии Муромца, моряки разместили там икону Николая Чудотворца, образ «Иоанн Предтеча — Ангел пустыни», а также изображения святых мучеников Киприана и Иустины. Илия Муромец Печерский почитается как небесный покровитель российских пограничников и один из покровителей Ракетных войск стратегического назначения. В его честь освящён один из престолов патриаршего подворья при штабе РВСН во Власихе.
«Варяг» является флагманом Тихоокеанского флота. Именно с его борта Путин наблюдал за действиями кораблей и авиации во время финального этапа манёвров.
Напомним, президент РФ Владимир Путин с борта «Варяга» наблюдал за завершающим этапом учений Тихоокеанского флота. Глава государства также посетил музей боевой славы крейсера. Экскурсию для политика провёл заместитель командира 36-й дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Виктор Онищенко. Он рассказал об истории современного флагмана ТОФ и подвиге его бронепалубного предшественника. И, наконец, Путин заглянул и в походный храм корабля.
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