Путин осмотрел крейсер «Варяг»

Президент России Владимир Путин осмотрел каюты, музей и побывал в походном храме на гвардейском ракетном крейсере «Варяг» — флагмане Тихоокеанского флота. Глава государства поднялся на борт корабля для наблюдения за завершающей стадии учений ТОФ. Там Путин заслушал доклад командующего флотом Виктора Лиины и сделал ряд заявлений.

Учения Тихоокеанского флота стартовали 4 августа. В них задействованы около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотных комплексов морской авиации, а также более 13 тысяч военнослужащих. Манёвры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана.

Флагман Тихоокеанского флота России гвардейский ракетный крейсер «Варяг» (проект 1164 «Атлант») был спущен на воду в 1983 году, а вступил в строй в 1989-м. Нынешнее имя он носит с 1996 года. Основу ударной мощи корабля составляют 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». Система ПВО представлена комплексом С-300Ф «Форт» с боекомплектом в 64 ракеты. Артиллерия включает установки АК-130 и АК-630, дополнительно крейсер оснащен торпедными аппаратами и способен нести вертолёт Ка-27. При длине 186 метров водоизмещение корабля достигает 11 500 тонн, а экипаж насчитывает до 510 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост напряжённости наблюдается не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и затрагивает Арктику. Лидер РФ отметил, что конфликтный потенциал в АТР продолжает увеличиваться, и аналогичные тенденции прослеживаются также в Арктической зоне.