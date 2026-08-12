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12 августа, 08:07
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Путин прибыл на крейсер «Варяг»: характеристики, вооружение и история флагмана Тихоокеанского флота

Оглавление
Что за крейсер «Варяг»
Характеристики крейсера «Варяг»
Чем вооружён крейсер «Варяг»
Ракетный комплекс П-1000 «Вулкан»
ПВО крейсера «Варяг»
Артиллерия
Противолодочное вооружение
Почему «Варяг» называют флагманом Тихоокеанского флота
Где находится крейсер «Варяг» в 2026 году
История ракетного крейсера «Варяг»
Имеет ли современный «Варяг» отношение к легендарному крейсеру 1904 года
Главное о крейсере «Варяг»

Что известно о ракетном крейсере «Варяг»: характеристики, вооружение, скорость, экипаж, история корабля и почему он является флагманом Тихоокеанского флота.

Президент РФ Владимир Путин на гвардейском ракетном крейсере «Варяг». Обложка © Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на гвардейском ракетном крейсере «Варяг». Обложка © Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

12 августа 2026 года президент России Владимир Путин прибыл на гвардейский ракетный крейсер «Варяг» — флагман Тихоокеанского флота. Корабль участвует в масштабных учениях ТОФ на Дальнем Востоке и возглавляет корабельную ударную группу.

Разбираемся, что представляет собой крейсер «Варяг», какими ракетами и системами ПВО он вооружён, каковы его характеристики и почему именно этот корабль стал флагманом Тихоокеанского флота.

Путин прибыл на борт ракетного крейсера «Варяг»
Путин прибыл на борт ракетного крейсера «Варяг»

Что за крейсер «Варяг»

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» — один из крупнейших надводных боевых кораблей российского Тихоокеанского флота и его флагман. Крейсер относится к проекту 1164 «Атлант». Его основное назначение — действия в составе корабельных соединений, борьба с крупными надводными целями и обеспечение противовоздушной обороны соединения.

Корабль был заложен в Николаеве в 1979 году под названием «Червона Украина», спущен на воду в 1983-м, а впоследствии вошёл в состав Тихоокеанского флота. Название «Варяг» крейсер получил в 1996 году.

Сегодня «Варяг» продолжает находиться в боевом составе ВМФ России. Летом 2026 года он участвовал в российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2026», а в августе возглавил ударную группу во время масштабных манёвров Тихоокеанского флота.

Ракетный крейсер «Варяг» во время учений «Океан» в Японском море. Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

Ракетный крейсер «Варяг» во время учений «Океан» в Японском море. Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

Характеристики крейсера «Варяг»

По открытым данным, длина ракетного крейсера составляет около 186 метров, ширина — 20,8 метра, а водоизмещение — порядка 11,3 тысячи тонн.

Основные характеристики «Варяга»:

  • проект — 1164 «Атлант»;
  • тип — гвардейский ракетный крейсер;
  • длина — около 186,4 метра;
  • ширина — 20,8 метра;
  • водоизмещение — около 11,3 тысячи тонн;
  • максимальная скорость — более 30 узлов;
  • дальность плавания — до 7,5 тысячи морских миль;
  • автономность — около 30 суток;
  • экипаж — около 500 человек.

Для сравнения: длина корабля примерно соответствует двум футбольным полям, поставленным друг за другом.

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Чем вооружён крейсер «Варяг»

Главное ударное оружие «Варяга» — противокорабельный ракетный комплекс П-1000 «Вулкан». На крейсере размещены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет. Именно характерные крупные контейнеры, расположенные по обоим бортам надстройки, делают корабли проекта 1164 легко узнаваемыми.

Однако «Вулкан» — не единственное вооружение корабля.

Ракетный комплекс П-1000 «Вулкан»

Комплекс предназначен прежде всего для поражения крупных надводных целей. «Варяг» несёт 16 противокорабельных ракет П-1000. Это главное ударное оружие крейсера.

ПВО крейсера «Варяг»

За противовоздушную оборону отвечают сразу несколько систем. Среди них — корабельный зенитный ракетный комплекс С-300Ф «Форт» и комплексы «Оса-МА».

С-300Ф предназначен для защиты корабля и соединения от воздушных целей, включая самолёты и ракеты. Для ближнего рубежа обороны также используются скорострельные артиллерийские комплексы АК-630.

Артиллерия

На носу «Варяга» находится двухорудийная 130-миллиметровая артиллерийская установка АК-130. Она может применяться против морских, береговых и воздушных целей.

Дополняют её шесть 30-миллиметровых автоматических установок АК-630, предназначенных в том числе для защиты корабля на малых дистанциях.

Противолодочное вооружение

«Варяг» оснащён торпедными аппаратами и реактивными бомбомётными установками РБУ-6000 для борьбы с подводными лодками и другими подводными угрозами.

На корабле также предусмотрены площадка и ангар для корабельного вертолёта. В качестве палубной машины может использоваться Ка-27.

Почему «Варяг» называют флагманом Тихоокеанского флота

Флагман — это корабль, на котором может размещаться командование соединения или флота и с которого осуществляется управление силами во время походов и учений.

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» с ночной подсветкой в акватории бухты Золотой Рог. Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» с ночной подсветкой в акватории бухты Золотой Рог. Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

«Варяг» выполняет роль флагманского корабля Тихоокеанского флота. Благодаря размерам, вооружению, средствам связи и управления он способен возглавлять крупные корабельные соединения.

Именно в такой роли крейсер действует и на учениях ТОФ летом 2026 года. В августе «Варяг» возглавил корабельную ударную группу, вышедшую в районы манёвров в Японском и Охотском морях.

Где находится крейсер «Варяг» в 2026 году

В 2026 году «Варяг» активно участвует в боевой подготовке Тихоокеанского флота.

На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите Дальнего Востока
На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите Дальнего Востока

В июле крейсер вместе с корветом «Резкий», подводной лодкой «Уфа» и спасательным судном «Игорь Белоусов» прибыл в китайский Циндао для участия в учениях «Морское взаимодействие — 2026». Манёвры России и Китая проходили в акватории Жёлтого моря.

Уже 4 августа началось основное мероприятие оперативной и боевой подготовки Тихоокеанского флота в 2026 году. В учениях задействованы около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотников и более 13 тысяч военнослужащих. Манёвры проходят в Японском и Охотском морях и северо-западной части Тихого океана.

12 августа на «Варяг» прибыл президент России Владимир Путин.

История ракетного крейсера «Варяг»

Будущий «Варяг» заложили 31 июля 1979 года на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Первоначально корабль назывался «Червона Украина». На воду его спустили 28 августа 1983 года.

В 1990-е годы крейсер получил современное название — «Варяг». За время службы корабль совершил множество дальних походов и заходов в иностранные порты, участвовал в международных военно-морских учениях и выполнял задачи в Тихом, Индийском и других районах Мирового океана.

В разные годы «Варяг» посещал Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Сингапур и другие страны. В 2015–2016 годах корабль выполнял задачи в Средиземном море.

Крейсер награждён орденом Нахимова.

Путин прибыл на Сахалин для участия в завершающей стадии учений ТОФ
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Имеет ли современный «Варяг» отношение к легендарному крейсеру 1904 года

Это разные корабли.

Знаменитый бронепалубный крейсер «Варяг», известный по бою у Чемульпо во время Русско-японской войны, был построен в конце XIX века и вступил в строй российского флота в 1901 году.

Современный ракетный крейсер проекта 1164 получил имя «Варяг» значительно позже и продолжает традицию использования этого имени в российском флоте. С 1996 года именно флагман Тихоокеанского флота носит название «Варяг».

Таким образом, когда сегодня говорят о ракетном крейсере «Варяг» Тихоокеанского флота, речь идёт не о корабле времён Русско-японской войны, а о современном боевом корабле проекта 1164.

Главное о крейсере «Варяг»

«Варяг» — гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 и флагман Тихоокеанского флота России. Корабль имеет длину около 186 метров и водоизмещение порядка 11,3 тысячи тонн, а его экипаж насчитывает около 500 человек.

Главное ударное вооружение крейсера — 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 «Вулкан». Кроме того, корабль располагает зенитными ракетными комплексами С-300Ф «Форт» и «Оса-МА», артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, торпедным и противолодочным вооружением.

В августе 2026 года «Варяг» возглавляет корабельную ударную группу на масштабных учениях Тихоокеанского флота, а 12 августа корабль посетил Владимир Путин.

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Александра Новоселова
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