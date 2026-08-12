Путин прибыл на крейсер «Варяг»: характеристики, вооружение и история флагмана Тихоокеанского флота

12 августа 2026 года президент России Владимир Путин прибыл на гвардейский ракетный крейсер «Варяг» — флагман Тихоокеанского флота. Корабль участвует в масштабных учениях ТОФ на Дальнем Востоке и возглавляет корабельную ударную группу.

Разбираемся, что представляет собой крейсер «Варяг», какими ракетами и системами ПВО он вооружён, каковы его характеристики и почему именно этот корабль стал флагманом Тихоокеанского флота.

Что за крейсер «Варяг»

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» — один из крупнейших надводных боевых кораблей российского Тихоокеанского флота и его флагман. Крейсер относится к проекту 1164 «Атлант». Его основное назначение — действия в составе корабельных соединений, борьба с крупными надводными целями и обеспечение противовоздушной обороны соединения.

Корабль был заложен в Николаеве в 1979 году под названием «Червона Украина», спущен на воду в 1983-м, а впоследствии вошёл в состав Тихоокеанского флота. Название «Варяг» крейсер получил в 1996 году.

Сегодня «Варяг» продолжает находиться в боевом составе ВМФ России. Летом 2026 года он участвовал в российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2026», а в августе возглавил ударную группу во время масштабных манёвров Тихоокеанского флота.

Ракетный крейсер «Варяг» во время учений «Океан» в Японском море. Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

Характеристики крейсера «Варяг»

По открытым данным, длина ракетного крейсера составляет около 186 метров, ширина — 20,8 метра, а водоизмещение — порядка 11,3 тысячи тонн.

Основные характеристики «Варяга»:

проект — 1164 «Атлант»;

тип — гвардейский ракетный крейсер;

длина — около 186,4 метра;

ширина — 20,8 метра;

водоизмещение — около 11,3 тысячи тонн;

максимальная скорость — более 30 узлов;

дальность плавания — до 7,5 тысячи морских миль;

автономность — около 30 суток;

экипаж — около 500 человек.

Для сравнения: длина корабля примерно соответствует двум футбольным полям, поставленным друг за другом.

Чем вооружён крейсер «Варяг»

Главное ударное оружие «Варяга» — противокорабельный ракетный комплекс П-1000 «Вулкан». На крейсере размещены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет. Именно характерные крупные контейнеры, расположенные по обоим бортам надстройки, делают корабли проекта 1164 легко узнаваемыми.

Однако «Вулкан» — не единственное вооружение корабля.

Ракетный комплекс П-1000 «Вулкан»

Комплекс предназначен прежде всего для поражения крупных надводных целей. «Варяг» несёт 16 противокорабельных ракет П-1000. Это главное ударное оружие крейсера.

ПВО крейсера «Варяг»

За противовоздушную оборону отвечают сразу несколько систем. Среди них — корабельный зенитный ракетный комплекс С-300Ф «Форт» и комплексы «Оса-МА».

С-300Ф предназначен для защиты корабля и соединения от воздушных целей, включая самолёты и ракеты. Для ближнего рубежа обороны также используются скорострельные артиллерийские комплексы АК-630.

Артиллерия

На носу «Варяга» находится двухорудийная 130-миллиметровая артиллерийская установка АК-130. Она может применяться против морских, береговых и воздушных целей.

Дополняют её шесть 30-миллиметровых автоматических установок АК-630, предназначенных в том числе для защиты корабля на малых дистанциях.

Противолодочное вооружение

«Варяг» оснащён торпедными аппаратами и реактивными бомбомётными установками РБУ-6000 для борьбы с подводными лодками и другими подводными угрозами.

На корабле также предусмотрены площадка и ангар для корабельного вертолёта. В качестве палубной машины может использоваться Ка-27.

Почему «Варяг» называют флагманом Тихоокеанского флота

Флагман — это корабль, на котором может размещаться командование соединения или флота и с которого осуществляется управление силами во время походов и учений.

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» с ночной подсветкой в акватории бухты Золотой Рог. Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

«Варяг» выполняет роль флагманского корабля Тихоокеанского флота. Благодаря размерам, вооружению, средствам связи и управления он способен возглавлять крупные корабельные соединения.

Именно в такой роли крейсер действует и на учениях ТОФ летом 2026 года. В августе «Варяг» возглавил корабельную ударную группу, вышедшую в районы манёвров в Японском и Охотском морях.

Где находится крейсер «Варяг» в 2026 году

В 2026 году «Варяг» активно участвует в боевой подготовке Тихоокеанского флота.

В июле крейсер вместе с корветом «Резкий», подводной лодкой «Уфа» и спасательным судном «Игорь Белоусов» прибыл в китайский Циндао для участия в учениях «Морское взаимодействие — 2026». Манёвры России и Китая проходили в акватории Жёлтого моря.

Уже 4 августа началось основное мероприятие оперативной и боевой подготовки Тихоокеанского флота в 2026 году. В учениях задействованы около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотников и более 13 тысяч военнослужащих. Манёвры проходят в Японском и Охотском морях и северо-западной части Тихого океана.

12 августа на «Варяг» прибыл президент России Владимир Путин.

История ракетного крейсера «Варяг»

Будущий «Варяг» заложили 31 июля 1979 года на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Первоначально корабль назывался «Червона Украина». На воду его спустили 28 августа 1983 года.

В 1990-е годы крейсер получил современное название — «Варяг». За время службы корабль совершил множество дальних походов и заходов в иностранные порты, участвовал в международных военно-морских учениях и выполнял задачи в Тихом, Индийском и других районах Мирового океана.

В разные годы «Варяг» посещал Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Сингапур и другие страны. В 2015–2016 годах корабль выполнял задачи в Средиземном море.

Крейсер награждён орденом Нахимова.

Имеет ли современный «Варяг» отношение к легендарному крейсеру 1904 года

Это разные корабли.

Знаменитый бронепалубный крейсер «Варяг», известный по бою у Чемульпо во время Русско-японской войны, был построен в конце XIX века и вступил в строй российского флота в 1901 году.

Современный ракетный крейсер проекта 1164 получил имя «Варяг» значительно позже и продолжает традицию использования этого имени в российском флоте. С 1996 года именно флагман Тихоокеанского флота носит название «Варяг».

Таким образом, когда сегодня говорят о ракетном крейсере «Варяг» Тихоокеанского флота, речь идёт не о корабле времён Русско-японской войны, а о современном боевом корабле проекта 1164.

Главное о крейсере «Варяг»

«Варяг» — гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 и флагман Тихоокеанского флота России. Корабль имеет длину около 186 метров и водоизмещение порядка 11,3 тысячи тонн, а его экипаж насчитывает около 500 человек.

Главное ударное вооружение крейсера — 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 «Вулкан». Кроме того, корабль располагает зенитными ракетными комплексами С-300Ф «Форт» и «Оса-МА», артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, торпедным и противолодочным вооружением.