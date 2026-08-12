Путин прибыл на крейсер «Варяг»: характеристики, вооружение и история флагмана Тихоокеанского флота
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Что известно о ракетном крейсере «Варяг»: характеристики, вооружение, скорость, экипаж, история корабля и почему он является флагманом Тихоокеанского флота.
Президент РФ Владимир Путин на гвардейском ракетном крейсере «Варяг». Обложка © Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
12 августа 2026 года президент России Владимир Путин прибыл на гвардейский ракетный крейсер «Варяг» — флагман Тихоокеанского флота. Корабль участвует в масштабных учениях ТОФ на Дальнем Востоке и возглавляет корабельную ударную группу.
Разбираемся, что представляет собой крейсер «Варяг», какими ракетами и системами ПВО он вооружён, каковы его характеристики и почему именно этот корабль стал флагманом Тихоокеанского флота.
Что за крейсер «Варяг»
Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» — один из крупнейших надводных боевых кораблей российского Тихоокеанского флота и его флагман. Крейсер относится к проекту 1164 «Атлант». Его основное назначение — действия в составе корабельных соединений, борьба с крупными надводными целями и обеспечение противовоздушной обороны соединения.
Корабль был заложен в Николаеве в 1979 году под названием «Червона Украина», спущен на воду в 1983-м, а впоследствии вошёл в состав Тихоокеанского флота. Название «Варяг» крейсер получил в 1996 году.
Сегодня «Варяг» продолжает находиться в боевом составе ВМФ России. Летом 2026 года он участвовал в российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2026», а в августе возглавил ударную группу во время масштабных манёвров Тихоокеанского флота.
Ракетный крейсер «Варяг» во время учений «Океан» в Японском море. Фото © Юрий Смитюк/ТАСС
Характеристики крейсера «Варяг»
По открытым данным, длина ракетного крейсера составляет около 186 метров, ширина — 20,8 метра, а водоизмещение — порядка 11,3 тысячи тонн.
Основные характеристики «Варяга»:
- проект — 1164 «Атлант»;
- тип — гвардейский ракетный крейсер;
- длина — около 186,4 метра;
- ширина — 20,8 метра;
- водоизмещение — около 11,3 тысячи тонн;
- максимальная скорость — более 30 узлов;
- дальность плавания — до 7,5 тысячи морских миль;
- автономность — около 30 суток;
- экипаж — около 500 человек.
Для сравнения: длина корабля примерно соответствует двум футбольным полям, поставленным друг за другом.
Чем вооружён крейсер «Варяг»
Главное ударное оружие «Варяга» — противокорабельный ракетный комплекс П-1000 «Вулкан». На крейсере размещены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет. Именно характерные крупные контейнеры, расположенные по обоим бортам надстройки, делают корабли проекта 1164 легко узнаваемыми.
Однако «Вулкан» — не единственное вооружение корабля.
Ракетный комплекс П-1000 «Вулкан»
Комплекс предназначен прежде всего для поражения крупных надводных целей. «Варяг» несёт 16 противокорабельных ракет П-1000. Это главное ударное оружие крейсера.
ПВО крейсера «Варяг»
За противовоздушную оборону отвечают сразу несколько систем. Среди них — корабельный зенитный ракетный комплекс С-300Ф «Форт» и комплексы «Оса-МА».
С-300Ф предназначен для защиты корабля и соединения от воздушных целей, включая самолёты и ракеты. Для ближнего рубежа обороны также используются скорострельные артиллерийские комплексы АК-630.
Артиллерия
На носу «Варяга» находится двухорудийная 130-миллиметровая артиллерийская установка АК-130. Она может применяться против морских, береговых и воздушных целей.
Дополняют её шесть 30-миллиметровых автоматических установок АК-630, предназначенных в том числе для защиты корабля на малых дистанциях.
Противолодочное вооружение
«Варяг» оснащён торпедными аппаратами и реактивными бомбомётными установками РБУ-6000 для борьбы с подводными лодками и другими подводными угрозами.
На корабле также предусмотрены площадка и ангар для корабельного вертолёта. В качестве палубной машины может использоваться Ка-27.
Почему «Варяг» называют флагманом Тихоокеанского флота
Флагман — это корабль, на котором может размещаться командование соединения или флота и с которого осуществляется управление силами во время походов и учений.
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» с ночной подсветкой в акватории бухты Золотой Рог. Фото © Юрий Смитюк/ТАСС
«Варяг» выполняет роль флагманского корабля Тихоокеанского флота. Благодаря размерам, вооружению, средствам связи и управления он способен возглавлять крупные корабельные соединения.
Именно в такой роли крейсер действует и на учениях ТОФ летом 2026 года. В августе «Варяг» возглавил корабельную ударную группу, вышедшую в районы манёвров в Японском и Охотском морях.
Где находится крейсер «Варяг» в 2026 году
В 2026 году «Варяг» активно участвует в боевой подготовке Тихоокеанского флота.
В июле крейсер вместе с корветом «Резкий», подводной лодкой «Уфа» и спасательным судном «Игорь Белоусов» прибыл в китайский Циндао для участия в учениях «Морское взаимодействие — 2026». Манёвры России и Китая проходили в акватории Жёлтого моря.
Уже 4 августа началось основное мероприятие оперативной и боевой подготовки Тихоокеанского флота в 2026 году. В учениях задействованы около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотников и более 13 тысяч военнослужащих. Манёвры проходят в Японском и Охотском морях и северо-западной части Тихого океана.
12 августа на «Варяг» прибыл президент России Владимир Путин.
История ракетного крейсера «Варяг»
Будущий «Варяг» заложили 31 июля 1979 года на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Первоначально корабль назывался «Червона Украина». На воду его спустили 28 августа 1983 года.
В 1990-е годы крейсер получил современное название — «Варяг». За время службы корабль совершил множество дальних походов и заходов в иностранные порты, участвовал в международных военно-морских учениях и выполнял задачи в Тихом, Индийском и других районах Мирового океана.
В разные годы «Варяг» посещал Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Сингапур и другие страны. В 2015–2016 годах корабль выполнял задачи в Средиземном море.
Крейсер награждён орденом Нахимова.
Имеет ли современный «Варяг» отношение к легендарному крейсеру 1904 года
Это разные корабли.
Знаменитый бронепалубный крейсер «Варяг», известный по бою у Чемульпо во время Русско-японской войны, был построен в конце XIX века и вступил в строй российского флота в 1901 году.
Современный ракетный крейсер проекта 1164 получил имя «Варяг» значительно позже и продолжает традицию использования этого имени в российском флоте. С 1996 года именно флагман Тихоокеанского флота носит название «Варяг».
Таким образом, когда сегодня говорят о ракетном крейсере «Варяг» Тихоокеанского флота, речь идёт не о корабле времён Русско-японской войны, а о современном боевом корабле проекта 1164.
Главное о крейсере «Варяг»
«Варяг» — гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 и флагман Тихоокеанского флота России. Корабль имеет длину около 186 метров и водоизмещение порядка 11,3 тысячи тонн, а его экипаж насчитывает около 500 человек.
Главное ударное вооружение крейсера — 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 «Вулкан». Кроме того, корабль располагает зенитными ракетными комплексами С-300Ф «Форт» и «Оса-МА», артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, торпедным и противолодочным вооружением.
В августе 2026 года «Варяг» возглавляет корабельную ударную группу на масштабных учениях Тихоокеанского флота, а 12 августа корабль посетил Владимир Путин.