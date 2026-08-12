Путин прибыл на борт ракетного крейсера «Варяг»

Президент России Владимир Путин прибыл на гвардейский ракетный крейсер «Варяг» — флагман Тихоокеанского флота. На борту корабля главе государства докладывает о ходе учений Тихоокеанского флота командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

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Путин посетил «Варяг» после прибытия на Сахалин. Ранее президент находился с рабочими поездками в Бурятии и Новосибирской области.

Напомним, на Дальнем Востоке продолжаются масштабные учения Тихоокеанского флота, стартовавшие 4 августа. В манёврах, развернувшихся в акваториях Японского, Охотского морей и в северо-западной части Тихого океана, принимают участие свыше 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотных комплексов.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» (проект 1164 «Атлант») является флагманом Тихоокеанского флота России. Спущен на воду в 1983 году, вступил в строй в 1989-м, а современное название получил в 1996 году. Основное ударное вооружение крейсера — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан», также он оснащён мощной системой ПВО С-300Ф «Форт» (64 ракеты), артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, торпедными аппаратами и может нести противолодочный вертолет Ка-27. Водоизмещение корабля составляет около 11 500 тонн при длине 186 метров, а экипаж насчитывает до 510 человек.