В ЕС так не умеют: В Ирландии удивились общению Путина с жителями Новосибирска

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X удивился кадрам общения Владимира Путина с жителями Новосибирска после рабочей программы. Президент остановил кортеж на одной из улиц города, вышел из машины, поприветствовал горожан, в том числе детей, и пообщался с собравшимися. Боуз отметил, что в отличие от французских, британских или немецких лидеров Путин может безопасно сделать это.

«Посмотрите и послушайте, как его встречают, а теперь спросите себя, могли бы французские, британские или немецкие лидеры безопасно сделать то же самое», — написал журналист.

Напомним, жители Новосибирска выстроились вдоль дороги, чтобы проводить президента в аэропорт. В тот момент Владимир Путин остановил машину, вышел из неё и направился к собравшимся, чтобы поприветствовать их и обменяться рукопожатиями.