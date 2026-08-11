Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 19:13

В ЕС так не умеют: В Ирландии удивились общению Путина с жителями Новосибирска

Журналист Боуз удивился встрече Путина с жителями Новосибирска на улице

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X удивился кадрам общения Владимира Путина с жителями Новосибирска после рабочей программы. Президент остановил кортеж на одной из улиц города, вышел из машины, поприветствовал горожан, в том числе детей, и пообщался с собравшимися. Боуз отметил, что в отличие от французских, британских или немецких лидеров Путин может безопасно сделать это.

«Посмотрите и послушайте, как его встречают, а теперь спросите себя, могли бы французские, британские или немецкие лидеры безопасно сделать то же самое», — написал журналист.

Один из новосибирцев громко крикнул Путину: Вы лучший!
Один из новосибирцев громко крикнул Путину: Вы лучший!

Напомним, жители Новосибирска выстроились вдоль дороги, чтобы проводить президента в аэропорт. В тот момент Владимир Путин остановил машину, вышел из неё и направился к собравшимся, чтобы поприветствовать их и обменяться рукопожатиями.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar