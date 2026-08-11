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11 августа, 14:28

Один из новосибирцев громко крикнул Путину: Вы лучший!

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Один из жителей Новосибирска во время встречи встречи с президентом России Владимиром Путиным, который остановил кортеж, чтобы пообщаться с людьми, громко выкрикнул комплимент российскому лидеру. Кадры встречи опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Вы лучший!» — громко выкрикнул один из мужчин.

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Напомним, жители Новосибирска выстроились вдоль дороги, чтобы проводить президента в аэропорт. Тогда Владимир Путин остановил автомобиль и вышел к людям, чтобы пообщаться с ними и пожать руки.

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Юрий Лысенко
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