Один из новосибирцев громко крикнул Путину: Вы лучший!

Один из жителей Новосибирска во время встречи встречи с президентом России Владимиром Путиным, который остановил кортеж, чтобы пообщаться с людьми, громко выкрикнул комплимент российскому лидеру. Кадры встречи опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Вы лучший!» — громко выкрикнул один из мужчин.

Напомним, жители Новосибирска выстроились вдоль дороги, чтобы проводить президента в аэропорт. Тогда Владимир Путин остановил автомобиль и вышел к людям, чтобы пообщаться с ними и пожать руки.