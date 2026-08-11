Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:32

Путин призвал не допустить разделения людей на элиту и «нажимающих кнопочки»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми учёными в Новосибирске призвал не допустить разделения людей на элиту и «нажимающих кнопочки». Он спросил у собеседников, существует ли такая проблема и, услышав положительны ответ, поинтересовался, как создать систему образования, которая будет учить каждого человека думать самостоятельно.

«Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки, и серое вещество скукоживается постепенно?», — сказал российский лидер.

Новая эра науки: Путин поздравил российских учёных с запуском мегаустановки СКИФ
Новая эра науки: Путин поздравил российских учёных с запуском мегаустановки СКИФ

Ранее Владимир Путин анонсировал создание в России сети образовательных центров по типу новосибирского Академгородка. По словам президента, такие площадки должны появиться сразу в нескольких регионов нашей страны — в Подмосковье, во Владивостоке и Ленобласти.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar