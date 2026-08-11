Путин призвал не допустить разделения людей на элиту и «нажимающих кнопочки»

Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми учёными в Новосибирске призвал не допустить разделения людей на элиту и «нажимающих кнопочки». Он спросил у собеседников, существует ли такая проблема и, услышав положительны ответ, поинтересовался, как создать систему образования, которая будет учить каждого человека думать самостоятельно.

«Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки, и серое вещество скукоживается постепенно?», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин анонсировал создание в России сети образовательных центров по типу новосибирского Академгородка. По словам президента, такие площадки должны появиться сразу в нескольких регионов нашей страны — в Подмосковье, во Владивостоке и Ленобласти.