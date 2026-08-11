Новая эра науки: Путин поздравил российских учёных с запуском мегаустановки СКИФ

Президент России Владимир Путин поздравил научное сообщество с запуском источника синхротронного излучения СКИФ. Заявление прозвучало на заседании Совета по науке и образованию.

По словам главы государства, это событие продолжает дело, начатое учёными ещё в советское время и развитое в последние годы. Он назвал ввод установки импульсом для российского образования, науки и ключевых производственных отраслей.

Особую признательность президент выразил непосредственным создателям объекта. Он также поблагодарил участников профильного совета за совместную деятельность в течение предыдущих лет.

Путин отметил, что все идеи и инициативы, озвученные в ходе обсуждения, будут зафиксированы администрацией. Эти материалы лягут в основу будущих решений правительства.

СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольт. Запуск комплекса позволит исследовать строение и свойства веществ на микро- и наноуровнях. Ожидается, что новая установка поможет в решении прикладных задач. Речь идёт о прорывах в биологии, медицине, химической промышленности и энергетической сфере.

Ранее президент заявил, что первые станции СКИФ должны заработать до конца года.