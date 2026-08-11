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11 августа, 10:04

Путин заявил, что первые станции СКИФ должны заработать до конца года

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин рассчитывает, что первые исследовательские станции Первые исследовательские станции СКИФ должны заработать до кона года. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Совета по науке и образованию.

«Рассчитываем, что уже к концу текущего года [они] будут введены в эксплуатацию», — сказал президент.

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Напомним, в ходе посещения Новосибирска Владимиру Путину представили Сибирский кольцевой источник фотонов — первый из сети, которая будет создана в России до 2030 года. СКИФ — это источник синхротронного излучения, который позволяет изучать источник синхротронного излучения.

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Матвей Константинов
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