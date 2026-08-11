Путин заявил, что первые станции СКИФ должны заработать до конца года

Президент Владимир Путин рассчитывает, что первые исследовательские станции Первые исследовательские станции СКИФ должны заработать до кона года. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Совета по науке и образованию.

«Рассчитываем, что уже к концу текущего года [они] будут введены в эксплуатацию», — сказал президент.

Напомним, в ходе посещения Новосибирска Владимиру Путину представили Сибирский кольцевой источник фотонов — первый из сети, которая будет создана в России до 2030 года. СКИФ — это источник синхротронного излучения, который позволяет изучать источник синхротронного излучения.