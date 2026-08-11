«Мегаприбор» мирового уровня: Путин оценил уникальный научный центр в Новосибирске

Президент России Владимир Путин посетил в Новосибирске Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Это первый объект новой сети исследовательских установок, которая создаётся в России до 2030 года.

СКИФ — это источник синхротронного излучения. Простыми словами, это суперсовременный прибор, который позволяет изучать микроскопические объекты размером в тысячные доли миллиметра. По своим характеристикам он признан лучшим в мире в своём классе.

Установка поможет учёным проводить исследования мирового уровня в химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, археологии и других областях. С её помощью можно создавать новые лекарства, улучшать прочность материалов, повышать эффективность добычи нефти, изучать древние артефакты без повреждений и решать экологические проблемы.

Во время поездки в Новосибирскую область Владимир Путин также встретился с молодыми учёными. Главная тема — научное развитие региона и всей страны. Новосибирск остаётся одним из главных научных центров России: здесь работают Сибирское отделение РАН, десятки институтов Академгородка и Новосибирский госуниверситет.