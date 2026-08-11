«Никогда ничего не боялся»: Путин рассказал о своём отношении к ИИ

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учёными в Новосибирской области завёл разговор об искусственном интеллекте и опасностях, которые он в себе таит.

Российский президент во время общения со специалистом по искусственному интеллекту поинтересовался, чем для человечества может быть опасен ИИ. В ответ эксперт отметил, что лично Путину совершенно не о чем беспокоиться, что повеселило всех присутствующих в зале.

«А я никогда ничего и не боялся», — сказал со смехом президент.

Далее Путин выразил опасение, что искусственный интеллект может упразднить саму потребность в мышлении человека, который будет просто «нажимать на кнопочки» вместо того, чтобы использовать свой мозг.

Напомним, что Владимир Путин в ходе поездки в Новосибирскую область встретился с молодыми учёными. Одной из главных тем визита стало научно-технологическое развитие региона и страны. Новосибирск остаётся одним из крупнейших научных центров России: здесь расположены Сибирское отделение РАН, десятки институтов Академгородка и НГУ. В программе президента также значится СКИФ — комплекс класса «мегасайенс» с современным источником синхротронного излучения.