Мост в большую науку: Путин начал программу в Новосибирске с визита в НГУ
Путин посетил учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета
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Президент России Владимир Путин начал рабочую программу в Новосибирске с посещения учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.
Путин начал рабочую программу в Новосибирске. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Первым пунктом поездки главы государства стал визит в образовательный центр при НГУ.
СУНЦ НГУ — одна из наиболее известных российских школ для одарённых детей, работающая при Новосибирском государственном университете. Здесь школьники углублённо изучают точные и естественные науки, занимаются в лабораториях и взаимодействуют с учёными Академгородка. Обучение построено ближе к университетскому формату.
Напомним, что Владимир Путин прибыл в Новосибирск после рабочей поездки в Бурятию. В центре программы президента — региональная повестка и вопросы научно-технологического развития. До этого глава государства посещал Новосибирскую область в августе 2018 года: тогда он участвовал в форуме «Технопром» и побывал в новой школе города Обь.
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