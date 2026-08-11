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11 августа, 07:47

Мост в большую науку: Путин начал программу в Новосибирске с визита в НГУ

Путин посетил учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу в Новосибирске с посещения учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.

Путин начал рабочую программу в Новосибирске. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Первым пунктом поездки главы государства стал визит в образовательный центр при НГУ.

СУНЦ НГУ — одна из наиболее известных российских школ для одарённых детей, работающая при Новосибирском государственном университете. Здесь школьники углублённо изучают точные и естественные науки, занимаются в лабораториях и взаимодействуют с учёными Академгородка. Обучение построено ближе к университетскому формату.

Путин провёл встречу с главой Бурятии Цыденовым
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Напомним, что Владимир Путин прибыл в Новосибирск после рабочей поездки в Бурятию. В центре программы президента — региональная повестка и вопросы научно-технологического развития. До этого глава государства посещал Новосибирскую область в августе 2018 года: тогда он участвовал в форуме «Технопром» и побывал в новой школе города Обь.

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