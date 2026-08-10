Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитом

После визита в Бурятию российский лидер Владимир Путин прибыл в Новосибирск. Программа визита президента охватывает не только региональные вопросы, но и научно-техническое развитие. Губернатор области Андрей Травников возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению «Наука».

В последний раз Путин посещал регион 8 лет назад — в августе 2018 года, когда принимал участие в форуме «Технопром» и посетил открывшуюся в городе Обь школу.

В Улан-Удэ глава государства посетил университет имени Доржи Банзарова и провёл переговоры с главой республики Алексеем Цыденовым. Предыдущая рабочая встреча главы государства с руководителем региона состоялась в Кремле в апреле 2025 года. В ходе диалога Путин и Цыденов уделили внимание вопросам социально-экономического прогресса Республики Бурятия, мерам поддержки военнослужащих — участников СВО и их семей, а также актуальным экологическим проблемам, включая вопросы утилизации отходов.