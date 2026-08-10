Цыденов рассказал Путину о 92-летней бабушке из Бурятии, помогающей фронту

92-летняя жительница Бурятии по ночам шьёт носки, а днём вяжет сети для военных госпиталей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказал глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, бурятские волонтёры полностью обеспечивают сопровождение военных госпиталей в Москве и Санкт-Петербурге — шьют необходимые вещи, вяжут маскировочные сети. Среди них есть одна женщина, чей возраст не стал помехой для активной помощи. На вопрос главы республики, не тяжело ли ей, бабушка ответила: «Сынок, я уже своё отработала, выспалась, я ночью носки вяжу, а днём сети вяжу». Эти слова поразили Цыденова, и он поделился ими с президентом.

Одной из ключевых задач Бурятии сегодня является поддержка участников специальной военной операции, подчеркнул глава региона. По его словам, в этой работе задействованы около 16 тысяч волонтёров, которые ежедневно вносят свой вклад в приближение победы.

Напомним, Путин находится с рабочей поездкой в Бурятии. В Улан-Удэ глава государства посетил университет имени Доржи Банзарова и провёл переговоры с главой республики Цыденовым.