Волонтёры из ЯНАО отправят в зону СВО золотой «Мерседес»

Волонтёры из Ноябрьска готовят к отправке в зону СВО необычную машину — золотой «Мерседес» бизнес-класса. Автомобиль повезут на фронт на фуре вместе с двумя «Нивами», рассказал руководитель проекта «Помощь МИГом», депутат окружного заксобрания ЯНАО Максим Солодов.

Золотой «Мерседес». Фото © Максим Солодов / URA.ru

По его словам, иномарку передал владелец одной из ноябрьских СТО. Речь, вероятно, идёт о немецком Mercedes в кузове W124. Такие автомобили выпускались с 1984 по 1995 год.

«Люди сами на нас выходят. Говорят, что стоит машина бесхозная — забирай и отправляй. Сарафанное радио работает. Мы их проверяем, латаем, а потом отправляем. Главное, чтобы были на ходу», — отметил парламентарий в интервью URA.ru.

Ранее военнослужащие 40-й гвардейской бригады морской пехоты в зоне СВО получили партию камчатских морепродуктов. Несколько тонн гребешка уже доставлены бойцам.