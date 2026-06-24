Волонтёры из Москвы изготавливают для бойцов СВО обереги от пуль и дронов
Обложка © Волонтёрское движение «Сила в своих» / RT
Более 30 конвоев с дополнительной помощью для российских военнослужащих уже отправили в зону проведения СВО активисты волонтёрского штаба «Сила в своих» из столичного района Северное Медведково. Помощь ВС РФ оказывают около 100 неравнодушных москвичей, сообщает RT.
По данным издания, они плетут маскировочные сети, шьют противотепловизионные накидки и одеяла, делают блиндажные свечи, готовят бельё, носки и другие вещи, необходимые бойцам на передовой. Отдельным направлением стали обереги, которые волонтёры начали передавать вместе с гуманитарной помощью в знак поддержки.
«Поверье пошло по окопам, что наши амулеты отводят от человека FPV-дроны и пули», — рассказали волонтёры.
Тем временем Армия России нашла управу на хвалёные Starlink, отрезав от них дроны ВСУ. На Украине уже начали фиксировать случаи отклонения беспилотников от целей и падения в степной местности.
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