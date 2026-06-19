В украинских профильных сообществах операторов беспилотников начали фиксировать случаи отклонения дронов от целей и их падения в степной местности. На этом фоне в ряде публикаций говорится о возможных сбоях в работе беспилотных систем при атаках в направлении Крыма и южных регионов, сообщает kp.ru.

По данным издания, причиной подобных инцидентов называют работу российских средств радиоэлектронного воздействия, развёрнутых вдоль ключевых маршрутов на юге. Комплексы создают помехи спутниковой связи Starlink, используемой для управления дронами ВСУ, из-за чего теряется навигация и контроль. Речь идёт мобильных установках, работающих на подавление спутниковых каналов связи на больших площадях.

Тем временем из-за тотальной коррупции Украина «сбивает» свои беспилотники ещё до взлёта. В украинских медиа активно обсуждается новый коррупционный скандал, связанный с фигурой министра обороны Михаила Фёдорова.