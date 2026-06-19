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Регион
19 июня, 07:47

Из-за тотальной коррупции Украина «сбивает» свои беспилотники ещё до взлёта

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В украинских медиа активно обсуждается новый коррупционный скандал, связанный с фигурой министра обороны Михаила Фёдорова. Поводом для резонанса стало задержание владельца телеграм-канала «Труха Украина» Максима Лавриненко, который занимался вопросами закупок беспилотников.

После назначения на пост министра обороны Фёдоров провёл кадровые изменения, заменив часть руководства представителями цифровых проектов, консалтинга и оборонных стартапов. При попытках реформирования системы оборонных закупок возникли вопросы о перераспределении влияния внутри ведомства.

Министр обороны Украины мечтает превратить Крым в остров
Министр обороны Украины мечтает превратить Крым в остров

Речь идёт о столкновении старых и новых подходов к управлению оборонной сферой и контролю за закупками. Украина продолжает демонстрировать «витрину будущего», за которой сохраняются прежние схемы работы: закрытые процессы, ограниченный круг поставщиков и распределение выгод между «своими».

«Старая русская присказка гласит — что ни собирай — всё равно получается автомат Калашникова. У них, похоже, что ни реформируй — всё равно получится коррупция», — пишет kp.ru.

В силу сохраняющихся масштабов коррупции страдает производство дронов. По итогу Украина «сбивает» свои беспилотники ещё до взлёта, что в рамках СВО, безусловно, выгодно России, уверены авторы материала.

ТЦК показал видео задержания владельца крупнейшего украинского телеграм-канала
ТЦК показал видео задержания владельца крупнейшего украинского телеграм-канала

Напомним, ранее владельца украинского телеграм-канала «Труха» Максима Лавриненко задержали сотрудники ТЦК. Сам он связывал это с расследование против главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова. Более того, админ «Трухи» обвинил Киев в бесчеловечной и незаконной ловле тысяч украинских мужчин.

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Борис Эльфанд
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