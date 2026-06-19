В украинских медиа активно обсуждается новый коррупционный скандал, связанный с фигурой министра обороны Михаила Фёдорова. Поводом для резонанса стало задержание владельца телеграм-канала «Труха Украина» Максима Лавриненко, который занимался вопросами закупок беспилотников.

После назначения на пост министра обороны Фёдоров провёл кадровые изменения, заменив часть руководства представителями цифровых проектов, консалтинга и оборонных стартапов. При попытках реформирования системы оборонных закупок возникли вопросы о перераспределении влияния внутри ведомства.

Речь идёт о столкновении старых и новых подходов к управлению оборонной сферой и контролю за закупками. Украина продолжает демонстрировать «витрину будущего», за которой сохраняются прежние схемы работы: закрытые процессы, ограниченный круг поставщиков и распределение выгод между «своими».

«Старая русская присказка гласит — что ни собирай — всё равно получается автомат Калашникова. У них, похоже, что ни реформируй — всё равно получится коррупция», — пишет kp.ru.

В силу сохраняющихся масштабов коррупции страдает производство дронов. По итогу Украина «сбивает» свои беспилотники ещё до взлёта, что в рамках СВО, безусловно, выгодно России, уверены авторы материала.