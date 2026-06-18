ТЦК показал видео задержания владельца крупнейшего украинского телеграм-канала

Львовский ТЦК опубликовал видео задержания Максима Лавриненко — владельца крупнейшего украинского телеграм-канала «Труха». На кадрах сотрудники военкомата спрашивают у него о наличии брони, отсрочки и пройденной медкомиссии. Инцидент произошёл 5 июня, но известно о нём стало только сейчас.

ТЦК обнародовал запись разговора с владельцем канала «Труха». Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Львівський обласний ТЦК та СП

Лавриненко заявил, что все документы у него в порядке и что медкомиссию он проходил. Сотрудники ТЦК в ответ сообщили, что в системе нет данных о новой отсрочке, брони и прохождении комиссии.

«У вас нет новой отсрочки, у вас нет брони, у вас ничего нет. Вы ничего не проходили. Если будете проходить у нас, тогда вам выпишут повестку. Вы обязаны с нами проехать. Давайте до машины идём», — говорится в видео.

После разговора сотрудники ТЦК потребовали, чтобы Лавриненко сел в машину. На видео он пытается объяснить, что документы находятся в автомобиле рядом, однако представители военкомата продолжают настаивать на поездке.

Согласно аналитическому ресурсу TGStat, аудитория «Трухи» превышает 3,1 миллиона подписчиков.

Ранее сообщалось, что владельца украинского телеграм-канала «Труха» Максима Лавриненко задержали сотрудники ТЦК. Блогер связывал задержание с публикациями о ситуации в оборонной сфере Украины. По его словам, давление на команду началось после неудобных вопросов к властям и материалов против главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова. Он также заявлял, что его команде пытаются «заткнуть рот», чтобы не получила огласку тема оборонных закупок. По его версии, она может привести к одному из крупнейших коррупционных скандалов с начала СВО.