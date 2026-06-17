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17 июня, 09:00

Выследили ТЦКшники по заданию министр обороны: На Украине задержан владелец телеграм-канала «Труха»

Владельца украинского телеграм-канала «Труха» задержал ТЦК

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Владельца украинского телеграм-канала «Труха» Максима Лавриненко задержали сотрудники ТЦК. Сам он связывает это с неудобными вопросами власти об оборонной сфере и материалами против главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова.

«Во время работы мы столкнулись с серьезным давлением. Меня фактически выследили и задержали пять представителей ТЦК. По нашей информации, это произошло по личному указанию министра обороны Федорова», — говорится в заявлении Лавриненко в телеграм-канале.

Он заявил, что его команде хотят заткнуть рот, чтобы не всплыла тема оборонных закупок, которая может вылиться в один из крупнейших коррупционных скандалов с начала СВО.

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При этом буквально накануне министр обороны Михаил Фёдоров признавал, что граждане Украины возмущены методами работы территориальных центров комплектования. На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. Власти неоднократно продлевали её и усиливали меры, что вылилось в похищение мужчин прямо на улицах.

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Александра Вишнякова
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