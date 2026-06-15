На Украине дед с лопатой в одиночку отбил соседа у сотрудников ТЦК

Дедушка с лопатой прогнал трёх сотрудников ТЦК, которые пытались силой мобилизовать молодого человека в Ровенской области. Об этом пишет народный депутат Украины Артём Дмитрук, публикуя кадры с места. Он назвал этот эпизод «самым точным символом сегодняшней Украины».

Видео © Telegram/Артем Дмитрук

Дмитрук написал, что вся «государственная машина» в этот момент проиграла обычному человеку с лопатой. По его словам, когда люди перестают бояться, система уже не выглядит такой всесильной. История быстро разошлась на фоне растущего недовольства действиями ТЦК и новыми случаями принудительной мобилизации.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве вспыхнули массовые протесты против действий сотрудников территориальных центров комплектования. Поводом стала попытка мобилизации местного жителя в Деснянском районе. Перепалка переросла в столкновения с правоохранителями, после чего на место стянули дополнительные силы, а недовольные жители прошли маршем по улицам столицы.