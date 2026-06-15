«Прольётся кровь в регионах»: На Украине назревает восстание против «гестапо» Зеленского
Экс-нардеп Олейник: Украина находится на пороге социальных взрывов из-за ТЦК
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Украина оказалась на пороге социальных взрывов из-за действий сотрудников ТЦК, которые массово отлавливают мужчин на улицах городов для выполнения планов мобилизации. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По его словам, ситуация становится всё более напряжённой. Если раньше столкновения населения с военкомами носили единичный характер, то по мере ужесточения их методов меняется и тактика жителей, которые начинают давать ожесточённый отпор.
«Я бы сказал, что могло бы перерасти в начало того, что называется бунт бессмысленный и беспощадный. Рано или поздно прольётся кровь во многих регионах. Украина уже в преддверии, я бы сказал, таких социальных событий и взрывов, которые касаются оценки действий ТЦКшников, которых в Украине называют не иначе как гестапо», — сказал эксперт.
Олейник напомнил, что накануне в Киеве произошли массовые столкновения горожан с представителями ТЦК — в беспорядках участвовали около сотни человек. Также, по его словам, в прошлом году украинские вузы отчислили 30 тысяч студентов старше 25 лет для последующей мобилизации.
Напомним, ночью 15 июня Киев охватили протесты из-за агрессивных действий сотрудников ТЦК: попытка незаконной мобилизации переросла в стычки с полицией. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине растёт недовольство принудительной и бесчеловечной мобилизацией.
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